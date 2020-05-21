Бадель попросит у «Локомотива» зарплату до 1,5 миллиона в год

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель определился с желаемой зарплатой в «Локомотиве».

По информации Metaratings, в случае перехода в московский клуб хорват попросит оклад в размере 1,2-1,5 миллиона евро без учета бонусов. Сообщалось, что «Локомотив» готов заплатить за игрока до 3,5 миллионов.