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    Бадель попросит у «Локомотива» зарплату до 1,5 миллиона в год

    Полузащитник «Лацио» Милан Бадель определился с желаемой зарплатой в «Локомотиве».

    По информации Metaratings, в случае перехода в московский клуб хорват попросит оклад в размере 1,2-1,5 миллиона евро без учета бонусов. Сообщалось, что «Локомотив» готов заплатить за игрока до 3,5 миллионов.

    • Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
    • Контракт Баделя с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.
    • Этот сезоне он проводит в «Фиорентине» на правах аренды.

    Источник: Metaratings

    Спортивный сайт, основная специализация которого – рейтинг букмекеров и ставки на спорт. Публикуют экслюзивные футбольные инсайды.

    Сайт писал, что Кокорин перейдет в «Сочи», а руководство «Локо» уволит Семина.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3071

      Борат 47 минут назад

      И безлимитный абонемент на плацкарики по России !
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