Бадель попросит у «Локомотива» зарплату до 1,5 миллиона в год

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель определился с желаемой зарплатой в «Локомотиве».
По информации Metaratings, в случае перехода в московский клуб хорват попросит оклад в размере 1,2-1,5 миллиона евро без учета бонусов. Сообщалось, что «Локомотив» готов заплатить за игрока до 3,5 миллионов.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
- Контракт Баделя с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.
- Этот сезоне он проводит в «Фиорентине» на правах аренды.
Источник: Metaratings
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