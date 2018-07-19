Агент: «Баделем интересуется не только «Зенит». Игрок еще не выбрал себе новый клуб»

Хорватский агент Младен Клишкиниц прокомментировал будущее экс-полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Зенит» и «Милан».

«Как и ко всем остальным игрокам сборной Хорватии, к Баделю есть серьезный интерес со стороны многих клубов. В случае с Миланом это не только «Зенит» – весьма конкретны английские команды.

Бадель долго выступал в Италии, так что, конечно, у него есть варианты и там. Но пока могу сказать, что хавбек не выбрал клуб, в котором продолжит карьеру», – сказал Клишкиниц.

В сезоне-2017/18 Бадель провел за «Фиорентину» 27 игр, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.