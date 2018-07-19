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  • Агент: «Баделем интересуется не только «Зенит». Игрок еще не выбрал себе новый клуб»

Агент: «Баделем интересуется не только «Зенит». Игрок еще не выбрал себе новый клуб»

19 июля 2018, 12:59
4

Хорватский агент Младен Клишкиниц прокомментировал будущее экс-полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Зенит» и «Милан».

«Как и ко всем остальным игрокам сборной Хорватии, к Баделю есть серьезный интерес со стороны многих клубов. В случае с Миланом это не только «Зенит» – весьма конкретны английские команды.

Бадель долго выступал в Италии, так что, конечно, у него есть варианты и там. Но пока могу сказать, что хавбек не выбрал клуб, в котором продолжит карьеру», – сказал Клишкиниц.

В сезоне-2017/18 Бадель провел за «Фиорентину» 27 игр, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Бадель Милан
Комментарии (4)
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"Луч" Сергиев Посад
1531996637
В итоге у фиалок останется!
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mialkov
1531998066
Если в Фиорентине оказался не особо нужным, то вряд ли имеет интерес к себе со стороны серьезных клубов. Пусть "выбирает" и дальше...
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zigbert
1532012843
Выбор команды ,о которой он всю жизнь мечтал, затягивается.
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OfaZavr
1532016013
если будет долго тянуть то потенциальные покупатели обратят свой взор на кого-нибудь другого.
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