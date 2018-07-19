Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент: «Баделем интересуется не только «Зенит». Игрок еще не выбрал себе новый клуб»

    Хорватский агент Младен Клишкиниц прокомментировал будущее экс-полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Зенит» и «Милан».

    «Как и ко всем остальным игрокам сборной Хорватии, к Баделю есть серьезный интерес со стороны многих клубов. В случае с Миланом это не только «Зенит» – весьма конкретны английские команды.

    Бадель долго выступал в Италии, так что, конечно, у него есть варианты и там. Но пока могу сказать, что хавбек не выбрал клуб, в котором продолжит карьеру», – сказал Клишкиниц.

    В сезоне-2017/18 Бадель провел за «Фиорентину» 27 игр, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2018 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 19:00

      если будет долго тянуть то потенциальные покупатели обратят свой взор на кого-нибудь другого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 18:07

      Выбор команды ,о которой он всю жизнь мечтал, затягивается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 июля 2018, 14:01

      Если в Фиорентине оказался не особо нужным, то вряд ли имеет интерес к себе со стороны серьезных клубов. Пусть "выбирает" и дальше...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      "Луч" Сергиев Посад 19 июля 2018, 13:37

      В итоге у фиалок останется!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11