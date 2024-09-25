Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009