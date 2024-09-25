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Милан Бадель
Статистика
Милан Бадель - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1989 (37), Загреб
#47 | Полузащитник
186 см | 76 кг
Хорватия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
2
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
1' - 80'
9'
36'
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
1 : 0
09.08.2024
Реджана 1919
1' - 61'
10'
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