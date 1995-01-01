Николич требует, чтобы «Локомотив» купил Баделя

Ну, Бадель может и проиграет сезон нормально, но за такую зп, и увольнение Палыча, от болел и игроков, кроме негатива, ждать ничего не придётся.. И искры в игре не будет, как с Тамбовом
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет видеть в команде хорватского полузащитника Милана Баделя. Он принадлежит «Лацио».
«Николич очень активно требует покупки Баделя», – информирует журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.
- «Локомотив» готов платить Баделю не меньше 3 миллионов евро в год.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
- Контракт Баделя с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.