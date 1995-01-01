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    Николич требует, чтобы «Локомотив» купил Баделя

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет видеть в команде хорватского полузащитника Милана Баделя. Он принадлежит «Лацио».

    «Николич очень активно требует покупки Баделя», – информирует журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

    • «Локомотив» готов платить Баделю не меньше 3 миллионов евро в год.
    • Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
    • Контракт Баделя с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2192

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, Бадель может и проиграет сезон нормально, но за такую зп, и увольнение Палыча, от болел и игроков, кроме негатива, ждать ничего не придётся.. И искры в игре не будет, как с Тамбовом

      1
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      Рейтинг: +5888

      Антибиотик 1 час назад

      Ух, ты! А Николичу еще не объяснили, что он не имеет права ничего требовать в принципе? За консультацией к Палычу.

      2
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      Рейтинг: +348

      sergan113 1 час назад

      Прямо-таки и требует.

      0
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      Рейтинг: +974

      фанат джигурды 2 часа назад

      Началось приманивание корешей(((((

      Подвиги Крешича все паровозы помнят.

      5
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      Рейтинг: +5853

      paracetamol 2 часа назад

      Стоимость старпера 2.4 ляма, а платить надо 3. Ясно, что откаты. Доведут локов до границы пердива, как уже было не раз, разворуют гнилой придаток дотационной госмонополии.

      1
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      Рейтинг: +2234

      absent32 3 часа назад

      дай Бог, чтобы это была утка... превращать команду в пенсионеров это уже слишком, плюс и позиция эта у нас сильна и без него, а сажать из-за этого баделя нашу талантливую молодежь на лавку...

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      Рейтинг: +755

      Semenycch 3 часа назад

      Зачем еще один опорник Локомотиву? У них отличных игроков на этой позиции как грязи в слякотную ноябрьскую погоду. Или СЭ врет или Николич бездарь. Хотя, в
      СМИ была информация о том, что Баринов крайне негативно воспринял увольнение Шпалыча и играть за Локо не собирается. Хотя и это может быть ложью.

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