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    «Лион» может помешать трансферу Баделя в «Зенит»

    Бывший полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель интересен «Зениту», сообщает Corriere dello Sport.

    Ранее российский клуб контактировал с представителями хорватского футболиста. Ему было предложена зарплата в размере 3 миллионов евро без учета бонусов.

    Помешать переходу игрока в РФПЛ может «Лион». Французы следят за развитием событий вокруг Баделя. В ближайшее время ему будет сделано предложение. Ранее заинтересованность в 29-летнем игроке проявлял «Милан».

    В прошедшем сезоне Бадель сыграл за «Фиорентину» 27 матчей, в которых забив два гола и отдал один результативный пас.

    Источник: Corrieredellosport

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    17.07.2018 11:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 20:43

      Ни Бадель, ни Кадар, которых сватают разные СМИ в " Зенит", состав команды не усилят. Они здесь просто не нужны, моё твёрдое убеждение.

      0
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 17 июля 2018, 19:08

      Латиноса нужно хорошего в атаку или скандинава, П-з и так пруд пруди!

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 17 июля 2018, 16:50

      Бадель конечно отличный игрок, но если он перейдет в Лион Зенит не много потеряет.

      3
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 17 июля 2018, 14:56

      бадел идет в бардел

      0
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 17 июля 2018, 13:21

      Ну Лион - это участие в ЛЧ и чемпионате близком к ведущим, а игрок не молод, явно хочет успеть поиграть в еврокубках за приличную команду. Так что могут его питерцы и не убедить перейти.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 июля 2018, 12:11

      Я бы Зениту посоветовал бы лучше Денисова вернуть, он то уже адаптирован к РФПЛ, а не игрока который выходит на 10 минут на чм. Брать Баделя возможно только если будете бороться за высокие места в еврокубках и чемпионство ему ведь 29 вы его уже не продадите и контракт в случае если он не заиграет он будет скорее всего отбывать, но с глубиной вашего состава это будет очень сложно

      2
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 17 июля 2018, 11:55

      Было бы здорово!

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr 17 июля 2018, 11:49

      интересно!

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      Рейтинг: +288

      DePisuares 17 июля 2018, 11:24

      Лучше в лион

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 июля 2018, 11:17

      Если Зениту нужен Бадель,они его не отпустят !
      В деньгах вопрос не станет..

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      Рейтинг: +545

      "Луч" Сергиев Посад > acer2003 17 июля 2018, 14:23

      пускай идет!

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > acer2003 18 июля 2018, 12:28

      увы и ах, не всех купишь хрустящими евриками

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