«Лион» может помешать трансферу Баделя в «Зенит»

Бывший полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель интересен «Зениту», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее российский клуб контактировал с представителями хорватского футболиста. Ему было предложена зарплата в размере 3 миллионов евро без учета бонусов.

Помешать переходу игрока в РФПЛ может «Лион». Французы следят за развитием событий вокруг Баделя. В ближайшее время ему будет сделано предложение. Ранее заинтересованность в 29-летнем игроке проявлял «Милан».

В прошедшем сезоне Бадель сыграл за «Фиорентину» 27 матчей, в которых забив два гола и отдал один результативный пас.