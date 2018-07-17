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«Лион» может помешать трансферу Баделя в «Зенит»

17 июля 2018, 11:15
12

Бывший полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель интересен «Зениту», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее российский клуб контактировал с представителями хорватского футболиста. Ему было предложена зарплата в размере 3 миллионов евро без учета бонусов.

Помешать переходу игрока в РФПЛ может «Лион». Французы следят за развитием событий вокруг Баделя. В ближайшее время ему будет сделано предложение. Ранее заинтересованность в 29-летнем игроке проявлял «Милан».

В прошедшем сезоне Бадель сыграл за «Фиорентину» 27 матчей, в которых забив два гола и отдал один результативный пас.

Источник: Corrieredellosport
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Трансферы Лион Фиорентина Зенит Милан Бадель Милан
Комментарии (12)
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acer2003
1531815460
Если Зениту нужен Бадель,они его не отпустят ! В деньгах вопрос не станет..
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DePisuares
1531815841
Лучше в лион
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AEerr
1531817356
интересно!
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GoldPlayFIFARus9
1531817708
Было бы здорово!
Ответить
кузнецов артем
1531818685
Я бы Зениту посоветовал бы лучше Денисова вернуть, он то уже адаптирован к РФПЛ, а не игрока который выходит на 10 минут на чм. Брать Баделя возможно только если будете бороться за высокие места в еврокубках и чемпионство ему ведь 29 вы его уже не продадите и контракт в случае если он не заиграет он будет скорее всего отбывать, но с глубиной вашего состава это будет очень сложно
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Viper for CSKA
1531822865
Ну Лион - это участие в ЛЧ и чемпионате близком к ведущим, а игрок не молод, явно хочет успеть поиграть в еврокубках за приличную команду. Так что могут его питерцы и не убедить перейти.
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Garrincha58
1531828570
бадел идет в бардел
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spaike
1531835412
Бадель конечно отличный игрок, но если он перейдет в Лион Зенит не много потеряет.
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paracetamol
1531843682
Латиноса нужно хорошего в атаку или скандинава, П-з и так пруд пруди!
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Рубик Докоян
1531849421
Ни Бадель, ни Кадар, которых сватают разные СМИ в " Зенит", состав команды не усилят. Они здесь просто не нужны, моё твёрдое убеждение.
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