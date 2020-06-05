Бадель близок к трансферу в «Локомотив»

Переговоры «Локомотива» по трансферу полузащитника «Лацио» Милана Баделя находятся в завершающей стадии. Стороны близки к сделке, пишет сайт итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Россияне ведут переговоры со спортивным директором римлян. «Локомотив» готов выкупить игрока, а не только арендовать.