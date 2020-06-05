Бадель близок к трансферу в «Локомотив»

Переговоры «Локомотива» по трансферу полузащитника «Лацио» Милана Баделя находятся в завершающей стадии. Стороны близки к сделке, пишет сайт итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Россияне ведут переговоры со спортивным директором римлян. «Локомотив» готов выкупить игрока, а не только арендовать.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
- Контракт Баделя с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.
- Этот сезоне он проводит в «Фиорентине» на правах аренды.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио