Tuttomercatoweb: Бадель хочет уйти из «Лацио». На него претендуют «Зенит», «Бордо» и «Фенербахче»

«Зенит» заинтересован в переходе из «Лацио» полузащитника Милана Баделя, сообщает Tuttomercatoweb.

30-летний футболист перебрался в римский клуб из «Фиорентины» прошлым летом в статусе свободного агента. Сейчас хорват хочет покинуть «Лацио» из-за недостатка игрового времени.

Также на Баделя претендуют «Бордо» и «Фенербахче».

В сезоне-2018/19 полузащитник провел за римлян 26 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до 2022 года.

Transfermarkt оценивает Баделя в 9 миллионов евро.

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