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    Tuttomercatoweb: Бадель хочет уйти из «Лацио». На него претендуют «Зенит», «Бордо» и «Фенербахче»

    «Зенит» заинтересован в переходе из «Лацио» полузащитника Милана Баделя, сообщает Tuttomercatoweb.

    30-летний футболист перебрался в римский клуб из «Фиорентины» прошлым летом в статусе свободного агента. Сейчас хорват хочет покинуть «Лацио» из-за недостатка игрового времени.

    Также на Баделя претендуют «Бордо» и «Фенербахче».

    • В сезоне-2018/19 полузащитник провел за римлян 26 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает Баделя в 9 миллионов евро.

    «Лацио» просит у «Зенита» за Баделя 10 миллионов. Летом игрок перешел в римский клуб бесплатно

    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» купит Баделя, если Паредес перейдет в «ПСЖ»

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6460

      KLIM777 51 минуту назад

      нахер он нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4956

      prezent2017 1 час назад

      Зачем Зене отработанный материал? От своего бы избавиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Boeung777 1 час назад

      30 лет, не попадал в состав Лацио, а Зениту самое то. Второй Маркизио.

      1
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