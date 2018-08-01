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    Корреа и Бадель перешли в «Лацио». Хорватом интересовались «Спартак» и «Зенит»

    «Лацио» объявил о трансферах двух футболистов. Контракт с клубом подписал полузащитник Милан Бадель, ранее выступавший за «Фиорентину». Соглашение рассчитано на четыре года. Им интересовались «Спартак» и «Зенит».

    Также игроком римлян стал нападающий Хоакин Корреа, покинувший «Севилью». Его контракт действует пять лет.

    «Лацио» в новом сезоне выступит в Лиге чемпионов.

    Источник: Twitter

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    01.08.2018 14:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2018, 17:57

      Корреа неплохой игрок! А вот в ЛЧ в этом сезоне Лацио не выступит при всем своем желании!!!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 августа 2018, 15:53

      Вот интересно, они теперь во всех новостях будут писать, что Баделем интересовался Спартак ?Просто Спартак действительно им интересовался, но узнав личные запросы хорвата, отправил его в .....Зенит.
      Так что писали бы сразу, что финансовые условия не устроили Спартак, а Зенит не устроил самого Баделя.
      Так честнее будет.

      5
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 августа 2018, 15:46

      а писали что он едет в зенит

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 августа 2018, 14:49

      Оба игрока это хорошее усиление для Лацио , особенно Хоакин , только вот, что за дезинформация про ЛЧ, эти римляне будут играть в ЛЕ в этом сезоне.

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