Корреа и Бадель перешли в «Лацио». Хорватом интересовались «Спартак» и «Зенит»

«Лацио» объявил о трансферах двух футболистов. Контракт с клубом подписал полузащитник Милан Бадель, ранее выступавший за «Фиорентину». Соглашение рассчитано на четыре года. Им интересовались «Спартак» и «Зенит».

Также игроком римлян стал нападающий Хоакин Корреа, покинувший «Севилью». Его контракт действует пять лет.

«Лацио» в новом сезоне выступит в Лиге чемпионов.