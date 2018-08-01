Корреа и Бадель перешли в «Лацио». Хорватом интересовались «Спартак» и «Зенит»

Корреа неплохой игрок! А вот в ЛЧ в этом сезоне Лацио не выступит при всем своем желании!!!
«Лацио» объявил о трансферах двух футболистов. Контракт с клубом подписал полузащитник Милан Бадель, ранее выступавший за «Фиорентину». Соглашение рассчитано на четыре года. Им интересовались «Спартак» и «Зенит».
Также игроком римлян стал нападающий Хоакин Корреа, покинувший «Севилью». Его контракт действует пять лет.
«Лацио» в новом сезоне выступит в Лиге чемпионов.
BREAKING NEWS— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 1 августа 2018 г.
Due novità: @tucu_correa e Milan #Badelj sono ufficialmente due calciatori de #LaPrimaSquadradellaCapitale!
#WelcomeCorrea
#WelcomeBadelj
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