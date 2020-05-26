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    «Локомотив» может взять Баделя в аренду с обязательным правом выкупа

    Полузащитник «Лацио» Милан Бадель близок к переходу в «Локомотив».

    По информации «Чемпионата», московский клуб может взять хорвата в аренду с обязательным правом выкупа. Также обсуждается возможность полноценного трансфера. Если хавбека арендуют, после года в «Локомотиве» он подпишет контракт еще на 2 года. В случае трансфера Бадель подпишет контракт по схеме «2+1».

    Если «Локомотив» сразу купит игрока, 3,5 миллиона евро будут выплачены сразу. В случае аренды платежи будут разбиты по схеме 700 тысяч + 2,8 миллиона евро.

    • Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
    • Контракт Баделя с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.
    • Этот сезоне он проводит в «Фиорентине» на правах аренды.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.05.2020 18:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2044

      кошмарик 26 мая, 22:28

      отличная схема! сначала на аренде пилишь бабло, а потом на покупке.. ооочень выгодно.. и контрактик еще до пенсии заключить..

      0
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      Рейтинг: +156

      PAREVG. 26 мая, 19:06

      Зачем??? ему уже за 30...

      0
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      Рейтинг: +20

      Sereggga040 > PAREVG. 27 мая, 09:23

      У Кикнадзе ведь курс на омоложение состава.

      0
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      Рейтинг: +800

      фанат джигурды > Sereggga040 27 мая, 14:23

      40- это регион?

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