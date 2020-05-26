«Локомотив» может взять Баделя в аренду с обязательным правом выкупа

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель близок к переходу в «Локомотив».

По информации «Чемпионата», московский клуб может взять хорвата в аренду с обязательным правом выкупа. Также обсуждается возможность полноценного трансфера. Если хавбека арендуют, после года в «Локомотиве» он подпишет контракт еще на 2 года. В случае трансфера Бадель подпишет контракт по схеме «2+1».

Если «Локомотив» сразу купит игрока, 3,5 миллиона евро будут выплачены сразу. В случае аренды платежи будут разбиты по схеме 700 тысяч + 2,8 миллиона евро.