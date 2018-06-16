В ближайшие дни Бадель может заключить контракт с «Зенитом»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», экс-полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель в ближайшие дни может стать игроком «Зенита». Хорват близок к тому, чтобы заключить с петербуржцами трехлетний контракт.

Ранее появилась информация, что на 29-летнего игрока также претендует «Спартак». Однако, по данным источника, в итоге красно-белые решили остановить свой выбор на российском футболисте и в настоящее время ведут переговоры с «Ахматом» по поводу приобретения хавбека Антона Швеца.

Также ранее стало известно, что «Спартак» может приобрести у «Урала» Романа Емельянова.