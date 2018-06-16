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    В ближайшие дни Бадель может заключить контракт с «Зенитом»

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», экс-полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель в ближайшие дни может стать игроком «Зенита». Хорват близок к тому, чтобы заключить с петербуржцами трехлетний контракт.

    Ранее появилась информация, что на 29-летнего игрока также претендует «Спартак». Однако, по данным источника, в итоге красно-белые решили остановить свой выбор на российском футболисте и в настоящее время ведут переговоры с «Ахматом» по поводу приобретения хавбека Антона Швеца.

    Также ранее стало известно, что «Спартак» может приобрести у «Урала» Романа Емельянова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2018 16:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 22:11

      Зениту видней кого брать.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 июня 2018, 18:16

      селекционеров Зенита к стенке!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > 3a zenit 16 июня 2018, 21:51

      Видать было пилить чего.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июня 2018, 17:35

      Спартак Баделем действительно интересовался.Причём ещё с прошлого года, но видимо что то пошло не так.Или потребовались качества, которыми Бадель не обладает.Да и возраст тоже.
      Так что Зениту тоже стоит сто раз подумать.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Мары 16 июня 2018, 19:04

      по всем перечисленным критериям он нынешнему Зениту как раз подойдет))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 17:00

      Не думаю, что митрофанушки решили изменить трансферную политику в возрастном цензе и будут покупать игроков старше 26 лет. Исключение возврат своих доморощенных мастеровитых игроков за символическую плату, как скажем Денисова или своего в доску "лега" свободным агентом Данни, подписав контракт по системе 1+1.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июня 2018, 16:52

      29 лет и на кой он сдался

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 16 июня 2018, 16:37

      Семаку бедному авгиевы конюшни разгребать предстоит, а ему еще сбитых летчиков подбрасывают. Обрадовались, что футболист, про которого 8-10 лет назад писали как о перспективном, стал свободным агентом и тут же ему контракт. Тьфу!

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 16 июня 2018, 16:25

      А Семак в курсе или опять напокупают всех подряд, а тренер пусть е...ется с этим и надеются еще на трофеи

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