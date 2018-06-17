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    Арустамян: «Зенит» предлагает Баделю 3,5 миллиона в год»

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» близок к приобретению полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.

    29-летний хорватский футболист этим летом станет свободным агентом.

    «Зенит» максимально близок к приобретению Баделя. В последние дни спортивный директор клуба Оресте Чинквини находится в Италии и ведет переговоры. У Баделя есть и другие предложения, в частности, от «Шальке-04». Бадель хочет наиболее выгодное для себя предложение.

    Стали известны детали предложения «Зенита». Контракт на четыре года, зарплата — 3,5 миллиона евро в год, а также бонусы — 2 миллиона для игрока в качестве подъемных и в районе 3 миллионов в качестве агентских вознаграждений. Понятно, что трансфер бесплатный и это позволяет «Зениту» действительно вознаградить агентов и игрока», — сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 23:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      хрюник 19 июля 2018, 09:17

      Зачем он им нужен особенно сейчас у зенита появилась прекрасная связка полузащитников нобоа-паредес-кузяев и может краневитер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 09:59

      Врет ара. Не больше лимона в месяц деревянными.

      -1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 09:22

      То что Бадель является свободным агентом ,больше всего и привлекает Зенит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июня 2018, 09:14

      на кой он? подписывать только ради того , что бы было

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 июня 2018, 07:47

      Да уж. Семаку предстоит нелёгкая работа по расчистке состава! очень тяжело просмотреть игроков за 2 сбора

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 18 июня 2018, 06:45

      50 процентов информации у Арустамяна враньё.

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июня 2018, 06:34

      Не верю, что его Семак купить хочет. Наверняка трансфер ему навязывают.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июня 2018, 01:23

      Это давняя практика для свободного агента выплата хороших подъёмных ему и его агенту, а также повышенная "личка." Нужен ли " Зениту" Бадель ?... Моё мнение таки нет. В середине поля игроков предостаточно с игровым опытом в РФПЛ и мастерством для решения поставленных задач. Квалифицированного и надёжного ЦЗ необходимо в первую очередь, если говорить о покупках. А так народу предостаточно и Семаку необходимо на сборах определиться, кого он оставляет, а кому надо подобрать и искать новые клубы. И хватит сватать в команду игроков там их и без того перебор.

      1
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Рубик Докоян 19 июня 2018, 14:54

      Ищите Российских, они есть.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > bomilazdeshnii 19 июня 2018, 15:04

      На своих много не заработаешь и бабок у " Газпрома" не выцыганить. Покупать надо на проблемные позиции, а ЦЗ российских нет для усиления. Конкуренты в середину поля никого не продадут, да и туда никто не нужен. " Зениту бы пригодился только Смолов, но митрофанушки купили Набиуллина и Оздоева. У них С Курбаном канал налажен по покупке игроков и схема работает.

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      Рейтинг: +61

      40Zver40 18 июня 2018, 00:30

      Зачем???? Шок просто...

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