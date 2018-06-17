Арустамян: «Зенит» предлагает Баделю 3,5 миллиона в год»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» близок к приобретению полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.

29-летний хорватский футболист этим летом станет свободным агентом.

«Зенит» максимально близок к приобретению Баделя. В последние дни спортивный директор клуба Оресте Чинквини находится в Италии и ведет переговоры. У Баделя есть и другие предложения, в частности, от «Шальке-04». Бадель хочет наиболее выгодное для себя предложение.

Стали известны детали предложения «Зенита». Контракт на четыре года, зарплата — 3,5 миллиона евро в год, а также бонусы — 2 миллиона для игрока в качестве подъемных и в районе 3 миллионов в качестве агентских вознаграждений. Понятно, что трансфер бесплатный и это позволяет «Зениту» действительно вознаградить агентов и игрока», — сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».