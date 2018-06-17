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Арустамян: «Зенит» предлагает Баделю 3,5 миллиона в год»

17 июня 2018, 23:37
12

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» близок к приобретению полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.

29-летний хорватский футболист этим летом станет свободным агентом.

«Зенит» максимально близок к приобретению Баделя. В последние дни спортивный директор клуба Оресте Чинквини находится в Италии и ведет переговоры. У Баделя есть и другие предложения, в частности, от «Шальке-04». Бадель хочет наиболее выгодное для себя предложение.

Стали известны детали предложения «Зенита». Контракт на четыре года, зарплата — 3,5 миллиона евро в год, а также бонусы — 2 миллиона для игрока в качестве подъемных и в районе 3 миллионов в качестве агентских вознаграждений. Понятно, что трансфер бесплатный и это позволяет «Зениту» действительно вознаградить агентов и игрока», — сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Зенит Бадель Милан Арустамян Нобель
Комментарии (12)
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40Zver40
1529271050
Зачем???? Шок просто...
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Рубик Докоян
1529274217
Это давняя практика для свободного агента выплата хороших подъёмных ему и его агенту, а также повышенная "личка." Нужен ли " Зениту" Бадель ?... Моё мнение таки нет. В середине поля игроков предостаточно с игровым опытом в РФПЛ и мастерством для решения поставленных задач. Квалифицированного и надёжного ЦЗ необходимо в первую очередь, если говорить о покупках. А так народу предостаточно и Семаку необходимо на сборах определиться, кого он оставляет, а кому надо подобрать и искать новые клубы. И хватит сватать в команду игроков там их и без того перебор.
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Обер-КанцлерЪ
1529292865
Не верю, что его Семак купить хочет. Наверняка трансфер ему навязывают.
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порт
1529293506
50 процентов информации у Арустамяна враньё.
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Отчаянный Пердун
1529297272
Да уж. Семаку предстоит нелёгкая работа по расчистке состава! очень тяжело просмотреть игроков за 2 сбора
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Garrincha58
1529302440
на кой он? подписывать только ради того , что бы было
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zigbert
1529302935
То что Бадель является свободным агентом ,больше всего и привлекает Зенит.
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prezent2017
1529305175
Врет ара. Не больше лимона в месяц деревянными.
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хрюник
1531981058
Зачем он им нужен особенно сейчас у зенита появилась прекрасная связка полузащитников нобоа-паредес-кузяев и может краневитер
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