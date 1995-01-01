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    Николич хочет привести в «Локомотив» Баделя

    Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель может стать игроком «Локомотива».

    По информации «Спорт-Экспресс», в услугах хорвата заинтересован Марко Николич, который, вероятнее всего, будет назначен главным тренером москвичей.

    Бадель в этом сезоне забил 1 гол в 19 матчах Серии А. В прошлом году хавбеком интересовался «Зенит».

    • В среду стало известно, что «Локомотив» в течение ближайших двух дней объявит о смене тренера.
    • Московский клуб занимает второе место в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +316

      Armani nn 8 минут назад

      Пишете что Николич вероятнее всего возглавит Локо, а сами уже покупки назначаете.Идите нахрен!!!

      0
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      Рейтинг: +7851

      derrik2000 45 минут назад

      Бадель - это хорошее точечное усиление Локомотива.
      Если, конечно, игрок поедет в Россию ИГРАТЬ, а не бабло рубить.

      0
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      Рейтинг: +14

      Паровоз 88 1 час назад

      РУКИ ПРОЧЬ от Юрий Палыча!!! Он и есть - ЛОКОМОТИВ!!!

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