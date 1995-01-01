Николич хочет привести в «Локомотив» Баделя

Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель может стать игроком «Локомотива».

По информации «Спорт-Экспресс», в услугах хорвата заинтересован Марко Николич, который, вероятнее всего, будет назначен главным тренером москвичей.

Бадель в этом сезоне забил 1 гол в 19 матчах Серии А. В прошлом году хавбеком интересовался «Зенит».