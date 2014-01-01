Арустамян: «Локомотив» объявит об уходе Семина в течение двух дней»

Вот дураки. Какая разница, что он никому не подчиняется чьей-то дудке в руководстве Локомотива если он делает результат?))) Негодяи они конечно.
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня будет объявлено об уходе Юрия Семина с поста главного тренера«Локомотива».
«В течение ближайших двух дней (14-15 мая) «Локомотив» объявит об уходе Юрия Семина. С ним не продлят контракт, и Юрий Палыч не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится. Также в эти два дня «Локо» объявит о назначении на пост главного тренера Марко Николича. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД.
Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Семин покидает Локомотив и почему его сменит именно Николич», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.
- Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
- По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.