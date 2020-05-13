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  • Арустамян: «Локомотив» объявит об уходе Семина в течение двух дней»

Арустамян: «Локомотив» объявит об уходе Семина в течение двух дней»

13 мая 2020, 16:21
22

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня будет объявлено об уходе Юрия Семина с поста главного тренера«Локомотива».

«В течение ближайших двух дней (14-15 мая) «Локомотив» объявит об уходе Юрия Семина. С ним не продлят контракт, и Юрий Палыч не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится. Также в эти два дня «Локо» объявит о назначении на пост главного тренера Марко Николича. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД.

Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Семин покидает Локомотив и почему его сменит именно Николич», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

  • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
  • По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (22)
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vladik12
1589376162
Пока, легенда. Нет, не "Локомотива", а всего отечественного футбола.
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Соня Мармеладова
1589376946
Вот дураки. Какая разница, что он никому не подчиняется чьей-то дудке в руководстве Локомотива если он делает результат?))) Негодяи они конечно.
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Антибиотик
1589377333
Очень жаль, что в свое время Палыч согласился продать свои акции Локомотива. Этим он развязал руки беспредельщикам из совета директоров. После развала Союза у современных людей стала пропадать совесть.
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Rabinovi_ch
1589377601
Прочитал новость и понимаю почему наш футбол в жопе!
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Hektor 84
1589379322
Больные идиоты
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Romantic2010
1589380202
Правильные слова он сказал однажды. Из дома не выгоняют......
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BlackMurder
1589382788
Уроды,что же вы тварите с сердцем локомотива.
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SPACE TRUCKIN
1589383296
Выгоняют профессионала делающего результат- Палыч Локо вытягивал всегда...берут непонятного тренера...опыт Спартака не учит ни чему...
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wobaekat
1589384054
Похоже, цикл закончился, придется снова ждать 14 лет хороших времен. Кикнадзе, ну какая же ты паскуда
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piligrim1986
1589384712
нда...более дебильным решением в нашем футболе было разве что увольнение Карреры...жаль Палыча и Локо
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