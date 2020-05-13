Арустамян: «Локомотив» объявит об уходе Семина в течение двух дней»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня будет объявлено об уходе Юрия Семина с поста главного тренера«Локомотива».

«В течение ближайших двух дней (14-15 мая) «Локомотив» объявит об уходе Юрия Семина. С ним не продлят контракт, и Юрий Палыч не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится. Также в эти два дня «Локо» объявит о назначении на пост главного тренера Марко Николича. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД.

Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Семин покидает Локомотив и почему его сменит именно Николич», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.