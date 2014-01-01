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    Арустамян: «Локомотив» объявит об уходе Семина в течение двух дней»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня будет объявлено об уходе Юрия Семина с поста главного тренера«Локомотива».

    «В течение ближайших двух дней (14-15 мая) «Локомотив» объявит об уходе Юрия Семина. С ним не продлят контракт, и Юрий Палыч не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится. Также в эти два дня «Локо» объявит о назначении на пост главного тренера Марко Николича. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД.

    Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Семин покидает Локомотив и почему его сменит именно Николич», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

    • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
    • По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +166

      Соня Мармеладова 5 минут назад

      Вот дураки. Какая разница, что он никому не подчиняется чьей-то дудке в руководстве Локомотива если он делает результат?))) Негодяи они конечно.

      0
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      Рейтинг: +3910

      vladik12 18 минут назад

      Пока, легенда. Нет, не "Локомотива", а всего отечественного футбола.

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