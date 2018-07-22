Агент Баделя: «Получили предложение «Зенита», но наибольший интерес к игроку в Италии и Англии»

Футбольный агент Младен Клишкиниц, представляющий интересы экс-полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, рассказал об интересе к хорвату со стороны «Зенита».

«В последние дни Милан получил очень много предложений от разных клубов, потому что сейчас находится в статусе свободного агента.

Есть ли среди этих клубов «Зенит»? Да, но наибольший интерес к нему в Италии и Англии.

Также не стоит забывать, что Бадель выступал в Германии и может рассмотреть варианты в этой стране. Пока он еще не выбрал новый клуб», – сказал Младен Клишкиниц.

«Зенит» предложил Баделю контракт с годовым окладом 3,5 миллиона евро.