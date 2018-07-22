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    Агент Баделя: «Получили предложение «Зенита», но наибольший интерес к игроку в Италии и Англии»

    Футбольный агент Младен Клишкиниц, представляющий интересы экс-полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, рассказал об интересе к хорвату со стороны «Зенита».

    «В последние дни Милан получил очень много предложений от разных клубов, потому что сейчас находится в статусе свободного агента.

    Есть ли среди этих клубов «Зенит»? Да, но наибольший интерес к нему в Италии и Англии.

    Также не стоит забывать, что Бадель выступал в Германии и может рассмотреть варианты в этой стране. Пока он еще не выбрал новый клуб», – сказал Младен Клишкиниц.

    «Зенит» предложил Баделю контракт с годовым окладом 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2018 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 09:37

      Этот товар скорей всего не для Зенита.

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