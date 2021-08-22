«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года

Бывший капитан итальянского «Кьево» Серджио Пеллисьер констатировал ликвидацию клуба. Команда не смогла заявиться на сезон Серии D.

«Увы, история клуба, который дал мне так много, заканчивается. Один из самых грустных дней в моей жизни. Я пытался возродить историю, но мне не удалось. Оказалось, что в Вероне нет людей, желающих сохранить «Кьево», – написал Пеллисьер.

Пеллисьер пытался найти клубу новых владельцев.

Этим летом «Кьево» был лишен профессионального статуса за финансовые нарушения.

С 2001 по 2019 год (с перерывом на сезон-2007/08) «Кьево» выступал в Серии А.

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«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года