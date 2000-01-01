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    «Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года

    Бывший капитан итальянского «Кьево» Серджио Пеллисьер констатировал ликвидацию клуба. Команда не смогла заявиться на сезон Серии D.

    «Увы, история клуба, который дал мне так много, заканчивается. Один из самых грустных дней в моей жизни. Я пытался возродить историю, но мне не удалось. Оказалось, что в Вероне нет людей, желающих сохранить «Кьево», – написал Пеллисьер.

    • Пеллисьер пытался найти клубу новых владельцев.
    • Этим летом «Кьево» был лишен профессионального статуса за финансовые нарушения.
    • С 2001 по 2019 год (с перерывом на сезон-2007/08) «Кьево» выступал в Серии А.

    «Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года

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    Источник: инстаграм Серхио Пелиссье

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11415

      Hektor 84 9 минут назад

      Жаль осликов

      0
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      Рейтинг: +82

      Шашлычник 1 час назад

      В сезон 2000-01 Кьево вышел в Серию А и лидировал в таблице. Были времена, когда клуб рвался в топ-4... Эх,жаль их...

      1
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      Рейтинг: +525

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Скоро и мы простимся с нашим мазутным проектом, который нас уже лет 20 смешит. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: -214

      Аден 1 час назад

      их судьбу должен разделить бЗденит, самый позорный клуп РПФЛ.

      2
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      Рейтинг: +226

      Я Памятник Себе > Аден 54 минуты назад

      А разделит свинячий мазутный проект.

      2
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      Рейтинг: +1583

      FROL001 > Аден 46 минут назад

      Пока свинота в чемпионате Зенит их будет драть всегда. Гыгыгы

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      Рейтинг: +50807

      portero > Аден 30 минут назад

      А что тебя не банят? Или ты модератор?

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      Рейтинг: +813

      Alex Y 1 час назад

      Печально, а у нас сколько клубов ликвидировали((

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