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    Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока

    «Кьево» выступил с заявлением по поводу инцидента, случившегося в матче 14-го тура Серии В с «Пизой» (2:2). Клуб уличил нападающего соперника Микеле Маркони в расизме.

    «После расистской фразы «восстание рабов», сказанной игроком «Пизы» Маркони в адрес полузащитника «Кьево» Жоэля Оби, клуб хочет выразить солидарность с нашим футболистом.

    Оби оклеветали. Поступок Маркони не имеет ничего общего с основными ценностями спорта, этики и уважения.

    «Кьево» осуждает расистское поведение нападающего «Пизы» и сожалеет, что за его высказыванием не последовало никаких дисциплинарных мер со стороны официальных лиц матча или полиции», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Кьево»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5

      fabo51 36 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +1531

      acor94 48 минут назад

      а помоему очень похож на раба...

      0
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      Рейтинг: +272

      Patriot58 1 час назад

      Дебилы! Когда мигранты начнут рулить у них как по франции поздно будет

      4
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      Рейтинг: +11

      SLADE2020 1 час назад

      Скоро и смотреть в ту сторону будет чревато!

      0
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      Рейтинг: +5471

      серега кашин 1 час назад

      нег.. ы уже просто начинают придумывать что их оскорбляют и не хотят принимать все как есть

      2
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      Рейтинг: +2207

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Спартак был чёрным?) Дурдом, короче.

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