Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока

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«Кьево» выступил с заявлением по поводу инцидента, случившегося в матче 14-го тура Серии В с «Пизой» (2:2). Клуб уличил нападающего соперника Микеле Маркони в расизме.
«После расистской фразы «восстание рабов», сказанной игроком «Пизы» Маркони в адрес полузащитника «Кьево» Жоэля Оби, клуб хочет выразить солидарность с нашим футболистом.
Оби оклеветали. Поступок Маркони не имеет ничего общего с основными ценностями спорта, этики и уважения.
«Кьево» осуждает расистское поведение нападающего «Пизы» и сожалеет, что за его высказыванием не последовало никаких дисциплинарных мер со стороны официальных лиц матча или полиции», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.
NOI STIAMO CON JOE diciamo forte NO AL RAZZISMO#NoToRacism pic.twitter.com/72IHg9CBA1— A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) December 22, 2020