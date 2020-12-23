Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока

«Кьево» выступил с заявлением по поводу инцидента, случившегося в матче 14-го тура Серии В с «Пизой» (2:2). Клуб уличил нападающего соперника Микеле Маркони в расизме.

«После расистской фразы «восстание рабов», сказанной игроком «Пизы» Маркони в адрес полузащитника «Кьево» Жоэля Оби, клуб хочет выразить солидарность с нашим футболистом.

Оби оклеветали. Поступок Маркони не имеет ничего общего с основными ценностями спорта, этики и уважения.

«Кьево» осуждает расистское поведение нападающего «Пизы» и сожалеет, что за его высказыванием не последовало никаких дисциплинарных мер со стороны официальных лиц матча или полиции», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.