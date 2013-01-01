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Италия. Серия B
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Кьево
Результаты
Кьево - результаты матчей
Верона
Италия. Серия B
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Сайт:
http://www.chievoverona.it/
Тренер:
Доменико Ди Карло
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Серия А. 2018/2019
Италия. Серия А. 2017/2018
Италия. Серия А. 2016/2017
Италия. Серия А. 2015/2016
Италия. Серия А. 2014/2015
Италия. Серия А. 2013/2014
Италия. Серия А. 2012/2013
Италия. Серия А. 2011/2012
Италия. Серия А. 2010/2011
Италия. Серия А. 2009/2010
Италия. Серия А. 2008/2009
25.05 | 19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
19.05 | 13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
13.05 | 22:00
Интер
2 : 0
Кьево
04.05 | 19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
28.04 | 16:00
Кьево
1 : 1
Парма
20.04 | 16:00
Лацио
1 : 2
Кьево
14.04 | 19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
08.04 | 21:30
Болонья
3 : 0
Кьево
04.04 | 20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
29.03 | 22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
17.03 | 17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
09.03 | 22:30
Кьево
1 : 2
Милан
03.03 | 14:30
Торино
3 : 0
Кьево
24.02 | 17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
17.02 | 17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
08.02 | 22:30
Кьево
0 : 3
Рома
02.02 | 17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
27.01 | 14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
21.01 | 22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
29.12 | 17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
26.12 | 17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
22.12 | 20:00
Кьево
1 : 1
Интер
16.12 | 14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
09.12 | 17:00
Парма
1 : 1
Кьево
02.12 | 20:00
Кьево
1 : 1
Лацио
25.11 | 17:00
Наполи
0 : 0
Кьево
11.11 | 17:00
Кьево
2 : 2
Болонья
04.11 | 17:00
Кьево
0 : 2
Сассуоло
28.10 | 17:00
Кальяри
2 : 1
Кьево
21.10 | 16:00
Кьево
1 : 5
Аталанта
07.10 | 16:00
Милан
3 : 1
Кьево
30.09 | 16:00
Кьево
0 : 1
Торино
26.09 | 22:00
Дженоа
2 : 0
Кьево
23.09 | 16:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
16.09 | 13:30
Рома
2 : 2
Кьево
02.09 | 21:30
Кьево
0 : 0
Эмполи
26.08 | 21:30
Фиорентина
6 : 1
Кьево
18.08 | 19:00
Кьево
2 : 3
Ювентус
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