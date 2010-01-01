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    Кьево - результаты

    Город Верона
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.chievoverona.it/
    Стадион Марко Антонио Бентегоди
    Тренер Доменико Ди Карло
    Турниры:
    Италия. Серия А (2018/2019)
    38 тур
    		25 мая, суббота 19:00 Фрозиноне 0:0 Кьево
    37 тур
    		19 мая, воскресенье 13:30 Кьево 0:0 Сампдория
    36 тур
    		13 мая, понедельник 22:00 Интер 2:0 Кьево
    35 тур
    		4 мая, суббота 19:00 Кьево 0:4 СПАЛ
    34 тур
    		28 апреля, воскресенье 16:00 Кьево 1:1 Парма
    33 тур
    		20 апреля, суббота 16:00 Лацио 1:2 Кьево
    32 тур
    		14 апреля, воскресенье 19:00 Кьево 1:3 Наполи
    31 тур
    		8 апреля, понедельник 21:30 Болонья 3:0 Кьево
    30 тур
    		4 апреля, четверг 20:00 Сассуоло 4:0 Кьево
    29 тур
    		29 марта, пятница 22:30 Кьево 0:3 Кальяри
    28 тур
    		17 марта, воскресенье 17:00 Аталанта 1:1 Кьево
    27 тур
    		9 марта, суббота 22:30 Кьево 1:2 Милан
    26 тур
    		3 марта, воскресенье 14:30 Торино 3:0 Кьево
    25 тур
    		24 февраля, воскресенье 17:00 Кьево 0:0 Дженоа
    24 тур
    		17 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:0 Кьево
    23 тур
    		8 февраля, пятница 22:30 Кьево 0:3 Рома
    22 тур
    		2 февраля, суббота 17:00 Эмполи 2:2 Кьево
    21 тур
    		27 января, воскресенье 14:30 Кьево 3:4 Фиорентина
    20 тур
    		21 января, понедельник 22:30 Ювентус 3:0 Кьево
    19 тур
    		29 декабря, суббота 17:00 Кьево 1:0 Фрозиноне
    18 тур
    		26 декабря, среда 17:00 Сампдория 2:0 Кьево
    17 тур
    		22 декабря, суббота 20:00 Кьево 1:1 Интер
    16 тур
    		16 декабря, воскресенье 14:30 СПАЛ 0:0 Кьево
    15 тур
    		9 декабря, воскресенье 17:00 Парма 1:1 Кьево
    14 тур
    		2 декабря, воскресенье 20:00 Кьево 1:1 Лацио
    13 тур
    		25 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 0:0 Кьево
    12 тур
    		11 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 2:2 Болонья
    11 тур
    		4 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Сассуоло
    10 тур
    		28 октября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:1 Кьево
    9 тур
    		21 октября, воскресенье 16:00 Кьево 1:5 Аталанта
    8 тур
    		7 октября, воскресенье 16:00 Милан 3:1 Кьево
    7 тур
    		30 сентября, воскресенье 16:00 Кьево 0:1 Торино
    6 тур
    		26 сентября, среда 22:00 Дженоа 2:0 Кьево
    5 тур
    		23 сентября, воскресенье 16:00 Кьево 0:2 Удинезе
    4 тур
    		16 сентября, воскресенье 13:30 Рома 2:2 Кьево
    3 тур
    		2 сентября, воскресенье 21:30 Кьево 0:0 Эмполи
    2 тур
    		26 августа, воскресенье 21:30 Фиорентина 6:1 Кьево
    1 тур
    		18 августа, суббота 19:00 Кьево 2:3 Ювентус
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