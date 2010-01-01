Турниры:
Италия. Серия А (2018/2019)
|38 тур
|25 мая, суббота
|19:00
|Фрозиноне
|0:0
|Кьево
|37 тур
|19 мая, воскресенье
|13:30
|Кьево
|0:0
|Сампдория
|36 тур
|13 мая, понедельник
|22:00
|Интер
|2:0
|Кьево
|35 тур
|4 мая, суббота
|19:00
|Кьево
|0:4
|СПАЛ
|34 тур
|28 апреля, воскресенье
|16:00
|Кьево
|1:1
|Парма
|33 тур
|20 апреля, суббота
|16:00
|Лацио
|1:2
|Кьево
|32 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Кьево
|1:3
|Наполи
|31 тур
|8 апреля, понедельник
|21:30
|Болонья
|3:0
|Кьево
|30 тур
|4 апреля, четверг
|20:00
|Сассуоло
|4:0
|Кьево
|29 тур
|29 марта, пятница
|22:30
|Кьево
|0:3
|Кальяри
|28 тур
|17 марта, воскресенье
|17:00
|Аталанта
|1:1
|Кьево
|27 тур
|9 марта, суббота
|22:30
|Кьево
|1:2
|Милан
|26 тур
|3 марта, воскресенье
|14:30
|Торино
|3:0
|Кьево
|25 тур
|24 февраля, воскресенье
|17:00
|Кьево
|0:0
|Дженоа
|24 тур
|17 февраля, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|1:0
|Кьево
|23 тур
|8 февраля, пятница
|22:30
|Кьево
|0:3
|Рома
|22 тур
|2 февраля, суббота
|17:00
|Эмполи
|2:2
|Кьево
|21 тур
|27 января, воскресенье
|14:30
|Кьево
|3:4
|Фиорентина
|20 тур
|21 января, понедельник
|22:30
|Ювентус
|3:0
|Кьево
|19 тур
|29 декабря, суббота
|17:00
|Кьево
|1:0
|Фрозиноне
|18 тур
|26 декабря, среда
|17:00
|Сампдория
|2:0
|Кьево
|17 тур
|22 декабря, суббота
|20:00
|Кьево
|1:1
|Интер
|16 тур
|16 декабря, воскресенье
|14:30
|СПАЛ
|0:0
|Кьево
|15 тур
|9 декабря, воскресенье
|17:00
|Парма
|1:1
|Кьево
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|20:00
|Кьево
|1:1
|Лацио
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|17:00
|Наполи
|0:0
|Кьево
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:00
|Кьево
|2:2
|Болонья
|11 тур
|4 ноября, воскресенье
|17:00
|Кьево
|0:2
|Сассуоло
|10 тур
|28 октября, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|2:1
|Кьево
|9 тур
|21 октября, воскресенье
|16:00
|Кьево
|1:5
|Аталанта
|8 тур
|7 октября, воскресенье
|16:00
|Милан
|3:1
|Кьево
|7 тур
|30 сентября, воскресенье
|16:00
|Кьево
|0:1
|Торино
|6 тур
|26 сентября, среда
|22:00
|Дженоа
|2:0
|Кьево
|5 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:00
|Кьево
|0:2
|Удинезе
|4 тур
|16 сентября, воскресенье
|13:30
|Рома
|2:2
|Кьево
|3 тур
|2 сентября, воскресенье
|21:30
|Кьево
|0:0
|Эмполи
|2 тур
|26 августа, воскресенье
|21:30
|Фиорентина
|6:1
|Кьево
|1 тур
|18 августа, суббота
|19:00
|Кьево
|2:3
|Ювентус