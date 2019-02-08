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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 08 февраля 2019
Кьево
08.02.2019, пятница, 22:30
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 3
Завершен
Рома
9'
С. Эль-Шаарави
18'
Э. Джеко
51'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
51'
ГОЛ! 0:3!
А. Коларов
Пас отдал
Э. Джеко
Желтая карточка
Ф. Барба
21'
18'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Карсдорп
17'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
14'
Желтая карточка
Б. Кристанте
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Николас Фрей
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
4-3-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
13
Россеттини
93
Барба
13
Бани
56
Хетемай
10
Диуссе
15
Джаккерини
7
Лери
20
Джорджевич
14
Степински
4-3-1-2
83
Миранте
2
Карсдорп
11
Коларов
17
Фасио
5
Маркано
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
10
Дзаньоло
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
14
Шик
Остались в запасе
Кьево
Рома
44
Павел Ярочински
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
44
Павел Ярочински
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кьево - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
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