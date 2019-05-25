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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Кьево
Фрозиноне - Кьево: обзор матча 25 мая 2019
Фрозиноне
25.05.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Кьево
90'
Желтая карточка
Н. Ригони
Желтая карточка
К. Киано
52'
36'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Желтая карточка
Л. Вальзаниа
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фрозиноне
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-3-3
22
Барди
19
Капуано
15
Ариаудо
23
Бригенти
7
Дзампано
33
Бегетто
23
Саммарко
14
Вальзаниа
18
Дионизи
7
Паганини
28
Киано
3-3-2-2
1
Шемпер
3
Андреолли
12
Цесар
21
Фрей
23
Депаоли
69
Ригони
44
Ярочински
25
Вигнато
10
Диуссе
20
Пуччарелли
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Фрозиноне
Кьево
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
90
Андреа Секулин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Фрозиноне - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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