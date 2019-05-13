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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 13 мая 2019
Интер
13.05.2019, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
39'
М. Политано
86'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
86'
76'
Вторая желтая
Н. Ригони
Желтая карточка
И. Перишич
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Политано
39'
36'
Желтая карточка
Н. Ригони
Желтая карточка
Б. Валеро
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Кьево
44
Павел Ярочински
ЛЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-4-2-1
1
Ханданович
37
Шкриньяр
13
Миранда
21
Соареш
27
Асамоа
15
Весино
6
Валеро
44
Наингголан
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
4-1-2-1-1
1
Шемпер
23
Депаоли
12
Цесар
4
Томович
13
Бани
69
Ригони
56
Хетемай
25
Вигнато
7
Лери
69
Меджиорини
Остались в запасе
Интер
Кьево
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
44
Павел Ярочински
ЛЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
44
Павел Ярочински
ЛЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Интер - Кьево
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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