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Бельгия. Про-Лига
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Патро Эйсден
Раджа Наингголан
€ 300 тыс
Раджа Наингголан
Патро Эйсден
4 мая 1988 (38), Антверпен
#44 | Полузащитник
176 см | 65 кг
Бельгия | Индонезия
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Публикации
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков
2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
2
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Видео
Наингголан забил прямым ударом с углового в первом матче после возвращения в Бельгию
2025.01.25 10:35
Фото
Экс-партнеры Пьянича по «Роме» отреагировали на презентацию новичка ЦСКА на белом коне
2024.09.27 18:52
5
Фото
Наингголан перешел в клуб из Индонезии
2023.12.03 18:50
Экс-полузащитник сборной Бельгии: «Хочу играть, но я никому не нужен»
2023.09.09 16:16
3
На Наингголана появился еще один претендент в РПЛ помимо «Спартака»
2023.07.12 19:38
3
Мостовой объяснил, почему «Спартаку» нельзя подписывать Наингголана
2023.07.11 21:56
3
Наингголан может перейти в «Спартак»
2023.07.10 14:15
6
«Со мной обращались как с куском дерьма». Наингголан – об «Антверпене»
2023.03.07 17:31
Фото
Наингголан подписал контракт с итальянским клубом
2023.01.30 20:14
4
34-летний Наингголан близок к возвращению в Италию
2023.01.25 09:05
1
Фото
Наингголан закурил на скамейке запасных. «Антверпен» перевел его в дубль
2022.10.18 12:32
3
Фото
Наингголан перешел в «Антверпен». Это его первый клуб на родине
2021.08.15 08:27
1
Наингголан перейдет в «Антверпен»
2021.08.13 20:37
2
«Интер» расторг контракт с Наингголаном
2021.08.10 17:28
Журналист Скира: Видаль и Наингголан покинут «Интер» летом
2021.07.21 21:11
2
Фото
Наингголан вновь ушел в аренду в «Кальяри»
2020.12.31 13:33
Наингголан, Перишич и Эриксен могут покинуть «Интер» в зимнее трансферное окно
2020.12.15 09:29
1
Число заразившихся футболистов «Интера» выросло до четырех. Миланское дерби – 17 октября
2020.10.08 20:18
Ди Марцио: Наингголан планирует до конца окна вернуться в «Кальяри»
2020.09.30 00:34
«Интер» предложит Наингголана в обмен на Кьезу
2020.05.03 18:51
2
«Интер» готов отпустить трех игроков ради покупки Кьезы
2020.04.05 12:23
Tuttomercatoweb: «Интер» рассчитывает заработать 150 миллионов на трансферах
2020.01.04 16:48
8
Наингголан: «В сборной Бельгии курили 6-7 игроков, но заметили только меня»
2019.11.28 19:19
1
Фото
Наингголан перешел из «Интера» в «Кальяри»
2019.08.05 16:16
3
Ракитич или Строотман могут заменить Наингголана в «Интере»
2019.08.05 10:44
1
Наингголан: «Ухожу в «Кальяри» и покажу, что «Интер» ошибся, отпустив меня»
2019.08.03 00:41
2
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