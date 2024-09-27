Экс-партнеры Пьянича по «Роме» отреагировали на презентацию новичка ЦСКА на белом коне

Презентация Миралема Пьянича в качестве игрока ЦСКА привлекла внимание его бывших одноклубников.
- Босниец перешел в клуб РПЛ в качестве свободного агента.
- С ним заключили контракт по схеме «1+1».
- Армейцы представили новичка на белом коне.
Под роликом в соцсетях ЦСКА оставили комментарии Даниэле Де Росси, Марко Боррьелло, Кевин Строотман и Раджа Наингголан.
Де Росси: «Принц вернулся на белом коне...😊»
Боррьелло: «От верблюда до коня – один миг...»
Наингголан – в ответ Боррьелло: «От принца до рыцаря тоже»
Строотман: «Хахахаха 😂😂😂😂»
Фото: телеграм-канал ЦСКА
Источник: «Бомбардир»