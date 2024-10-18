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Кевин Строотман
Кевин Строотман
Завершил карьеру
13 февраля 1990 (36), Роттердам
#8 | Полузащитник
186 см | 78 кг
Нидерланды
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Трансферы
Публикации
Экс-игрок сборной Нидерландов закончил карьеру в 34 года
2024.10.18 17:29
Фото
Экс-партнеры Пьянича по «Роме» отреагировали на презентацию новичка ЦСКА на белом коне
2024.09.27 18:52
5
Фото
Экс-полузащитник «Ромы» Строотман вернулся в Италию
2022.08.25 08:16
Фото
«Дженоа» арендовала Строотмана у «Марселя»
2021.01.14 20:23
В «Дженоа» подтвердили договоренность о трансфере полузащитника сборной Нидерландов Строотмана
2021.01.10 00:36
Football Italia: «Интер» и «Милан» поборются за Строотмана
2019.11.14 10:20
1
Ракитич или Строотман могут заменить Наингголана в «Интере»
2019.08.05 10:44
1
Ван Дейк, де Лигт и Промес включены в заявку сборной Голландии на финальный турнир Лиги наций
2019.05.28 00:12
4
«МЮ», «Эвертон» или «Вест Хэм» могут арендовать Строотмана у «Марселя»
2019.05.22 22:35
Le 10 Sport включил Головина в список самых провальных трансферов лета в Лиге 1
2018.12.25 00:05
20
Фанаты «Ромы» протестуют против трансферной политики руководства клуба: «Ваши трофеи – это прибыль»
2018.09.01 13:15
11
Видео
Строотман перешел из «Ромы» в «Марсель»
2018.08.28 18:07
7
Строотман может перейти в «Марсель»
2018.08.26 12:36
Видео
Международный кубок чемпионов. «Рома» не смогла отыграться в матче с «Реалом»
2018.08.08 06:05
2
Строотман и Перотти не помогут «Роме» в ответном матче с «Ливерпулем»
2018.05.02 06:55
«Рома» разработала специальную тактику, чтобы сдержать Салаха
2018.04.24 07:05
13
Строотман: «Роме» недостаточно полуфинала Лиги чемпионов. Теперь мы хотим сыграть в Киеве»
2018.04.11 16:20
5
«Интер» готов включить Мариу или Брозовича в сделку по Строотману
2018.03.19 17:38
«Ливерпуль» отправил в «Рому» запрос по Строотману
2018.01.08 20:46
4
Строотман: «В первом тайме игры с «Аталантой» «Рома» опозорилась»
2018.01.07 13:20
«Ювентус» летом вновь попытается купить Строотмана за 45 миллионов
2017.12.24 16:41
2
Адвокат: «У Голландии были проблемы еще до удаления Строотмана»
2017.09.01 08:19
8
«Ювентус» предложил за Строотмана 40 миллионов
2017.08.23 20:38
«Ювентус» интересуется Строотманом
2017.08.08 17:20
3
Строотман надеется, что на Рюдигере потери «Ромы» этим летом закончатся
2017.07.09 23:55
1
«Рома» продлила контракт с Строотманом до 2022 года
2017.05.29 19:44
Видео
Щесны спросил у Строотмана, ходил ли он в квартал красных фонарей в Амстердаме
2017.05.13 00:45
2
Дисквалификация Строотмана за симуляцию оставлена в силе
2017.05.04 17:32
2
Видео
Строотман дисквалифицирован на два матча за симуляцию в римском дерби
2017.05.02 20:07
2
«Рома» готова начать переговоры о продлении контракта со Строотманом
2017.03.30 11:14
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