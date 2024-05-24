Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кевин Строотман
Статистика
Кевин Строотман - статистика
Завершил карьеру
13 февраля 1990 (36), Роттердам
#8 | Полузащитник
186 см | 78 кг
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
26
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
2 : 0
24.05.2024
Болонья
63' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
1 : 0
19.05.2024
Дженоа
67' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2 : 1
12.05.2024
Сассуоло
75' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
3 : 3
05.05.2024
Дженоа
74' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3 : 0
29.04.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 1
19.04.2024
Лацио
1' - 68'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа
80' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
1 : 2
07.04.2024
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1 : 1
30.03.2024
Фрозиноне
63' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
0 : 0
17.03.2024
Дженоа
69' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
2 : 3
09.03.2024
Монца
1' - 46'
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2 : 1
04.03.2024
Дженоа
46' - 90'
47'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2 : 0
24.02.2024
Удинезе
87' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
17.02.2024
Дженоа
90' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
1 : 4
11.02.2024
Аталанта
1' - 63'
24'
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
0 : 0
03.02.2024
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
2 : 1
28.01.2024
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Салернитана
1 : 2
21.01.2024
Дженоа
1' - 87'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
88' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 1
29.12.2023
Интер
1' - 61'
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1 : 2
22.12.2023
Дженоа
74' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
2 : 1
26.11.2023
Дженоа
1' - 45'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 0
10.11.2023
Верона
1' - 86'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
2 : 1
05.11.2023
Дженоа
1' - 59'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
4 : 1
28.09.2023
Рома
1' - 30'
5'
26'
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
1 : 0
22.09.2023
Дженоа
1' - 89'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2 : 2
16.09.2023
Наполи
1' - 77'
56'
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1 : 0
03.09.2023
Дженоа
1' - 58'
45'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
0 : 1
27.08.2023
Дженоа
1' - 70'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+