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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 16 сентября 2023
Дженоа
16.09.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
40'
М. Бани
56'
М. Ретеги
76'
Д. Распадори
84'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Наполи
Замена
Й. Васкес
️️️️
А. Мартин
90'
89'
Замена
А. Дзербин
️️️️
Х. Кварацхелия
84'
ГОЛ! 2:2!
М. Политано
Пас отдал
П. Зелински
78'
Желтая карточка
Й. Каюсте
Замена
М. Торсбю
️️️️
К. Строотман
77'
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Распадори
Пас отдал
Й. Каюсте
Желтая карточка
М. Бадель
75'
75'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
С. Лоботка
Замена
Р. Малиновский
️️️️
С. Сабелли
75'
58'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
58'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ф. Ангисса
ГОЛ! 2:0!
М. Ретеги
Пас отдал
К. Строотман
56'
46'
Замена
М. Политано
️️️️
Э. Эльмас
ГОЛ! 1:0!
М. Бани
Пас отдал
К. Де Винтер
40'
Желтая карточка
М. Ретеги
33'
Желтая карточка
К. Де Винтер
32'
1'
Желтая карточка
Э. Эльмас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Мартинес
5
Де Винтер
13
Бани
3
Дрэгушин
24
Мартин
20
Сабелли
47
Бадель
8
Строотман
25
Френдруп
80
Гюдмюндссон
32
Ретеги
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
15
Жуан
5
Эстигард
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
99
Эльмас
7
Кварацхелия
45
Осимхен
24
Мартин
22
Васкес
22
Васкес
24
Мартин
8
Строотман
2
Торсбю
2
Торсбю
8
Строотман
20
Сабелли
17
Малиновский
17
Малиновский
20
Сабелли
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
68
Лоботка
2
Каюсте
2
Каюсте
68
Лоботка
7
Кварацхелия
24
Дзербин
24
Дзербин
7
Кварацхелия
99
Эльмас
21
Политано
21
Политано
99
Эльмас
99
Ангисса
18
Распадори
18
Распадори
99
Ангисса
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
1
Никола Леали
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Дженоа - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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