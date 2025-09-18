Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Манчестер Сити - Наполи
Манчестер Сити - Наполи: обзор матча 18 сентября 2025
Манчестер Сити
18.09.2025, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
56'
Э. Холанд
65'
Ж. Доку
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Наполи
Завершен
90'
+2'
Замена
Рико Льюис
️️️️➡️️
Тиджани Рейндерс
80'
Замена
Натан Аке
️️️️➡️️
Йошко Гвардиол
80'
Замена
Оскар Бобб
️️️️➡️️
Эрлинг Холанд
80'
72'
Замена
Давид Нерес
️️️️➡️️
Расмус Хойлунд
72'
Замена
Билли Гилмор
️️️️➡️️
Станислав Лоботка
71'
Замена
Эльйиф Эльмас
️️️️➡️️
Франк Ангисса
Замена
Савиньо
️️️️➡️️
Жереми Доку
69'
ГОЛ! 2:0!
Жереми Доку
Пас отдал
Тиджани Рейндерс
65'
Замена
Нико Гонсалес
️️️️➡️️
Родри
60'
ГОЛ! 1:0!
Эрлинг Холанд
Пас отдал
Фил Фоден
56'
55'
Замена
Жуан
️️️️➡️️
Маттео Политано
52'
Желтая карточка
Маттео Политано
(фол)
45'
+4'
26'
Замена
Матиас Оливера
️️️️➡️️
Кевин Де Брюйне
21'
Красная карточка
Джованни Ди Лоренцо
20'
Гол отменен
Джованни Ди Лоренцо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Родри
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
10
Бернарду Силва
(К)
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Манчестер Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
29
Divine Mukasa
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
26
Савиньо
ПВ
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
77
Ноа Ланг
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
20
Эльйиф Эльмас
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Доннарумма
2
Хусанов
3
Диаш
4
Гвардиол
16
Родри
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Силва
3
О'Райли
9
Холанд
11
Доку
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
31
Беукема
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
4
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
7
Де Брюйне
19
Хойлунд
4
Гвардиол
6
Аке
6
Аке
4
Гвардиол
14
Рейндерс
82
Льюис
82
Льюис
14
Рейндерс
16
Родри
14
Гонсалес
14
Гонсалес
16
Родри
9
Холанд
14
Бобб
14
Бобб
9
Холанд
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
7
Де Брюйне
16
Оливера
16
Оливера
7
Де Брюйне
21
Политано
5
Жуан
5
Жуан
21
Политано
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
99
Ангисса
20
Эльмас
20
Эльмас
99
Ангисса
19
Хойлунд
7
Нерес
7
Нерес
19
Хойлунд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Наполи
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
29
Divine Mukasa
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
77
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
29
Divine Mukasa
ЦП
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
77
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
23
1
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
3
4
Офсайды
1
1
Количество передач
805
281
Сейвы
1
6
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.17
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Посещаемость:
49531
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Наполи
Стало известно, кто возглавит «Наполи»
09:39
2
Символическая сборная 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta
Вчера, 22:49
3
Холанд одним словом описал Месси, сделавшего хет-трик в первом матче ЧМ-2026
17 июня
«Реал» подписал экс-полузащитника «Манчестер Сити»
17 июня
«Тоттенхэм» готов поспорить с «Сити» и «Арсеналом» за игрока стоимостью 115 миллионов
16 июня
1
Символическая сборная 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta
Вчера, 22:49
3
Холанд одним словом описал Месси, сделавшего хет-трик в первом матче ЧМ-2026
17 июня
«Реал» подписал экс-полузащитника «Манчестер Сити»
17 июня
«Тоттенхэм» готов поспорить с «Сити» и «Арсеналом» за игрока стоимостью 115 миллионов
16 июня
1
«Манчестер Сити» подпишет новый контракт с защитником, несмотря на интерес «Реала» к игроку
15 июня
Стало известно, кто возглавит «Наполи»
09:39
2
В «Наполи» одним словом отреагировали на интерес к Кисляку
10 июня
6
Вице-чемпион Италии официально расстался с тренером
5 июня
«Наполи» потратил 50 миллионов на нападающего «Манчестер Юнайтед»
3 июня
Лукаку вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории по голам за сборную
2 июня
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Манчестер Сити
Наполи
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1 : 0
24.05.2026
Удинезе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Сити
1 : 2
24.05.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
1 : 1
19.05.2026
Манчестер Сити
Италия. Серия А, 37 тур
Пиза
0 : 3
17.05.2026
Наполи
Англия. Кубок, Финал
Челси
0 : 1
16.05.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Сити
1 : 2
24.05.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
1 : 1
19.05.2026
Манчестер Сити
Англия. Кубок, Финал
Челси
0 : 1
16.05.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
3 : 0
13.05.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
3 : 0
09.05.2026
Брентфорд
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1 : 0
24.05.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 37 тур
Пиза
0 : 3
17.05.2026
Наполи
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 3
11.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Комо
0 : 0
02.05.2026
Наполи
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
4 : 0
24.04.2026
Кремонезе
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: