Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 21:50
Манчестер Сити
21.02.2026, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
14' Н. О'Райли 14' Н. О'Райли 27' Н. О'Райли
22' Л. Холл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
33
Нико О'Райли
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
22
Савиньо
ПВ
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Доннарумма
21
Айт Нури
6
Гехи
3
Диаш
16
Родри
27
Нуньес
33
О'Райли
20
Силва
22
Мармуш
9
Холанд
42
Семеньо
3-1-2-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
3
Холл
28
Уиллок
17
Гордон
41
Рэмзи
19
Эланга
27
Вольтемаде
3
Диаш
45
Хусанов
45
Хусанов
3
Диаш
22
Мармуш
10
Шерки
10
Шерки
22
Мармуш
42
Семеньо
47
Фоден
47
Фоден
42
Семеньо
28
Уиллок
11
Барнс
11
Барнс
28
Уиллок
27
Вольтемаде
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
27
Вольтемаде
19
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Эланга
17
Гордон
10
Осула
10
Осула
17
Гордон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Джон Радди
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Жереми Доку
ЦФ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Матео Ковачич
ЦП
Под вопросом
Макс Аллейн
ЦЗ
Ньюкасл
Точно не сыграют
Бруно Гимарайнс
ЦП
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Льюис Майли
АП
Фабиан Шер
ЦЗ
Йоанн Висса
ЛВ
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
2
5
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
13
Офсайды
1
5
Количество передач
460
362
Сейвы
6
5
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ньюкасла», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+