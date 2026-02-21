21.02.2026, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-1-1-2-3
1
Доннарумма
21
Айт Нури
6
Гехи
3
Диаш
16
Родри
27
Нуньес
33
О'Райли
20
Силва
22
Мармуш
9
Холанд
42
Семеньо
3-1-2-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
3
Холл
28
Уиллок
17
Гордон
41
Рэмзи
19
Эланга
27
Вольтемаде
3
Диаш
45
Хусанов
45
Хусанов
3
Диаш
22
Мармуш
10
Шерки
10
Шерки
22
Мармуш
42
Семеньо
47
Фоден
47
Фоден
42
Семеньо
28
Уиллок
11
Барнс
11
Барнс
28
Уиллок
27
Вольтемаде
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
27
Вольтемаде
19
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Эланга
17
Гордон
10
Осула
10
Осула
17
Гордон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Джон Радди
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
2
5
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
13
Офсайды
1
5
Количество передач
460
362
Сейвы
6
5
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ньюкасла», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»
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Источник: «Бомбардир»