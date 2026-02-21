22 февраля в 26-м туре чемпионата Италии «Аталанта» примет «Наполи». Хозяева идут с 42 очками на 7-й строчке после 25 туров и находятся в хорошей серии без поражений в лиге. «Наполи» с 50 очками занимает 3-е место и стабильно набирает очки, но в последних матчах стал заметно чаще пропускать. По текущим показателям это матч двух команд с рабочей атакой, но разной надежностью в обороне, что делает выбор ставки особенно зависимым от темпа игры.

«Аталанта»

«Аталанта» подходит к туру после уверенной победы над «Лацио» (2:0) и не проигрывает в чемпионате уже 8 матчей. Команда прибавила в организации игры без мяча: в последних пяти встречах Серии А пропущено всего 3 гола, в среднем 0.60 за игру. При этом атака остается стабильной – 7 голов за те же пять матчей. Лучший бомбардир – Джанлука Скамакка (9 мячей в 25 матчах), и даже при не самой высокой результативности команда регулярно находит моменты в позиционных атаках и стандартах.

«Наполи»

«Наполи» в прошлом туре сыграл 2:2 с «Ромой» и в целом продолжает результативную серию: в трех последних матчах чемпионата команда обязательно забивает. Однако оборона выглядит менее убедительно – 9 пропущенных за последние 5 игр (в среднем 1.80). При этом атака на уровне: 10 голов за пять матчей, а лучший бомбардир Расмус Хейлунд (12 голов в 32 матчах) остается ключевой опцией в завершении. На выезде «Наполи» держит неплохую стабильность: не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей Серии А.

Факты о командах

«Аталанта»

Не проигрывает в 8 последних матчах Серии А

В последних 5 матчах: 7 забито, 3 пропущено

В среднем за 5 последних игр: 1.40 забито, 0.60 пропущено

Побеждает в 3 последних домашних матчах

«Наполи»

Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А

Забивает в 3 последних матчах чемпионата

Пропускает в 7 последних матчах (по данным серии)

В последних 5 матчах: 10 забито, 9 пропущено (в среднем 2.00 и 1.80)

Прогноз на матч «Аталанта» – «Наполи»

По форме «Аталанта» выглядит более сбалансированной: надежнее играет в обороне и набрала ход именно в чемпионате. При этом «Наполи» компенсирует проблемы сзади результативностью и привычкой забивать даже в сложных матчах. Дополнительный фактор – гостевая история очных встреч: «Наполи» выигрывает 4 последних выезда к «Аталанте», а «Аталанта» забивает «Наполи» в 5 последних матчах против этого соперника. В сумме это ведет к сценарию, где голы вероятны, но исход по победителю остается тонким.

Рекомендованные ставки: