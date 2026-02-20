21 февраля 2026 года в 17:30 состоится поединок 23-го тура чемпионата Германии. «Айнтрахт» из Франкфурта попробует оказать сопротивление гегемону Бундеслиги «Баварии».

«Бавария»

«Роттен» продолжают доминировать в Бундеслиге и уверенно идут к очередному титулу. Также «Бавария» остается фаворитом на победу в Кубке Германии и смогла без особых проблем напрямую пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Остановить эту машину как минимум на внутренней арене крайне проблематично, если не сказать невозможно.

Последние три игры:

Вердер – Бавария 0:3

Бавария – Лейпциг 2:0

Бавария – Хоффенхайм 5:1

«Айнтрахт»

«Орлы» воспряли духом после назначения испанца Альберта Риеры на пост главного тренера. В последних 2 турах «Айнтрахт» набрал 4 очка и в хорошем настроении едут в Мюнхен на рандеву со всесильной «Баварией».

Последние три игры:

Айнтрахт – Боруссия Менхенгладбах 3:0

Унион – Айнтрахт 1:1

Айнтрахт – Байер 1:3

Очные встречи

Айнтрахт – Бавария 0:3

Бавария – Айнтрахт 4:0

Айнтрахт – Бавария 3:3

Прогноз на матч «Бавария» – «Айнтрахт»

На протяжении всего сезона «Айнтрахт» испытывает большие проблемы по части обороны и едва ли Риера сходу сможет исправить ситуацию. «Бавария», в свою очередь забивает много и со вкусом, стабильно радуя своих многочисленных болельщиков. Ожидаем веселого футбола в Мюнхене, который не даст заскучать субботним днем.

Прогноз: тотал матча больше 3,5 голов. Коэффициент – 1,53. Прогноз на счет – 3:1.