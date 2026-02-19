20 февраля 2026 года в рамках 23 тура чемпионата Саудовской Аравии «Дамак» на своем поле сыграет против «Аль-Шабаба». Команды находятся рядом в таблице, однако подходят к матчу с разной игровой динамикой, особенно в атакующей фазе.

«Дамак»

После 21 тура хозяева занимают 15 место с 15 очками. Несмотря на победу над «Аль-Таавуном» в последнем туре, команда испытывает проблемы в обороне – 8 пропущенных мячей за последние 5 матчей. При этом атакующая линия нестабильна: всего 3 забитых мяча за аналогичный отрезок и средний показатель 0.60 гола за игру.

«Аль-Шабаб»

Гости располагаются на 14 месте с 19 очками. Команда демонстрирует высокую результативность – 17 голов за последние 5 матчей и в среднем 3.40 мяча за игру. При этом «Аль-Шабаб» регулярно забивает, а в очных встречах против «Дамака» не проигрывает в 13 из 14 последних матчей.

Факты о командах

«Дамак»

15 место после 21 тура (15 очков)

3 забитых мяча за последние 5 матчей

Пропускает в 9 из 11 последних игр

В среднем 1.60 пропущенных за игру

«Аль-Шабаб»

14 место после 21 тура (19 очков)

17 голов за последние 5 матчей

Забивает в 13 из 14 последних матчей против «Дамака»

В среднем 3.40 забитых за игру

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» выглядит более организованным в атаке и стабильно реализует свои моменты, тогда как «Дамак» регулярно допускает ошибки у своих ворот. При текущей форме гостей можно ожидать как минимум двух результативных действий с их стороны.

