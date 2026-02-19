20 февраля в 24 туре чемпионата Нидерландов «Фортуна Ситтард» примет «Эксельсиор». Команды идут рядом в таблице – по 26 очков после 23 туров – и встреча может стать ключевой в борьбе за место в середине таблицы. При этом статистика обеих команд намекает на открытый характер игры.

«Фортуна Ситтард»

Хозяева занимают 11 место и подходят к матчу после поражения от «Аякса» (1:4). Несмотря на серию без побед, «Фортуна Ситтард» стабильно забивает – в 7 матчах чемпионата подряд. В то же время оборона остается главной проблемой: команда пропускает уже в 11 турах кряду, а за последние 5 игр получила 11 мячей (в среднем 2.20 за матч). Лучший бомбардир Кай Сирхейс (9 голов) остается ключевой фигурой впереди.

«Эксельсиор»

Гости идут 12-ми с аналогичным количеством очков. Команда забивает в 3 последних матчах и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч. За последние 5 туров «Эксельсиор» отметился 6 голами и пропустил 5, демонстрируя более сбалансированную игру по сравнению с соперником. При этом команда регулярно находит путь к воротам «Фортуны Ситтард» – забивает ей в 4 последних очных встречах.

Факты о командах

«Фортуна Ситтард»

11 место: 26 очков после 23 туров

Забивает в 7 матчах подряд

Пропускает в 12 последних матчах

7 забитых и 11 пропущенных за последние 5 игр

В среднем 2.20 пропущенных за матч

«Эксельсиор»

12 место: 26 очков после 23 туров

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 3 последних играх

6 забитых и 5 пропущенных за последние 5 игр

Забивает «Фортуне Ситтард» в 4 очных матчах подряд

Прогноз на матч «Фортуна Ситтард» – «Эксельсиор»

Обе команды регулярно забивают, но при этом «Фортуна Ситтард» слишком много позволяет у своих ворот. «Эксельсиор» выглядит чуть стабильнее в обороне и способен воспользоваться проблемами хозяев. С учетом того, что «Фортуна Ситтард» забивает уже 7 туров подряд, а гости регулярно отличаются в очных матчах, игра имеет хорошие шансы получиться результативной.

