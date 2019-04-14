- 14 апреля 2019
- 01:43 Нападающий «Аякса» Хунтелаар – самый возрастной автор хет-трика в Эредивизие 3
- 13 апреля 2019
- 20:20 Де Йонг из-за травмы заменен в матче «Аякса». Во вторник – игра с «Ювентусом» в ЛЧ 8
- 24 февраля 2019
- 01:53 Видео Тренер «Утрехта» Адвокат выбежал на поле, чтобы убрать лишний мяч
- 19 января 2019
- 11:41 Слуцкий: «Дебютант «Витесса» плакал в раздевалке после матча с «Экселсиором» 5
- 18 января 2019
- 23:53 Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов 4
- 20 октября 2018
- 21:54 Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору» 2
- 19 августа 2018
- 16:33 Видео Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети 13
- 1 октября 2016
- 23:50 Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
- 25 сентября 2016
- 00:00 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
- 17 сентября 2016
- 23:50 Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты
- 10 сентября 2016
- 23:44 Эредивизие. ПСВ разгромил НЕК и другие результаты
- 29 августа 2016
- 00:23 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»
- 20 августа 2016
- 23:49 Эредивизие. «Вилем II» одержал победу над «Аяксом», ПСВ крупно обыграл «Зволле»
- 27 сентября 2015
- 21:17 Вратарь «Экселсиора» был госпитализирован прямо с поля