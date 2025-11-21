Введите ваш ник на сайте
«Аякс» – «Эксельсиор»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

21 ноября 2025 11:03
Аякс - Экселсиор
22 нояб. 2025, суббота 20:45 | Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Аякса» с форой (-1)
Сделать ставку

22 ноября на «Йохан Кройфф Арене» состоится встреча 13 тура Эредивизи, в которой «Аякс» примет «Эксельсиор». Амстердамцы идут в верхней части таблицы, но их текущая форма вызывает вопросы из-за нестабильной игры в обороне и серии с пропущенными мячами. «Эксельсиор» борется за выживание и регулярно сталкивается с проблемами при игре против соперников из верхней половины таблицы. Хозяева обладают заметным преимуществом в классе и подборе исполнителей, однако открытый стиль «Аякса» нередко приводит к большим зонам за спинами защитников, чем соперник может попытаться воспользоваться.

«Аякс»

Команда продолжает демонстрировать атакующий футбол, но расплачивается за это уязвимостью в обороне. В последних пяти матчах «Аякс» пропустил 13 голов, что для претендента на еврокубковые места выглядит тревожно. При этом атакующая линия стабильно создает моменты, а Ваут Вегорст остаeтся главным источником угрозы у чужих ворот. На домашнем стадионе команда чаще контролирует темп и навязывает сопернику высокий прессинг.

«Эксельсиор»

Гости переживают непростой отрезок и редко набирают очки в матчах с грандами. Проблемы в позиционной обороне и слабая реализация мешают команде показывать стабильные результаты. В среднем «Эксельсиор» пропускает более одного мяча за игру, а нестабильность в задней линии особенно заметна при быстрых фланговых атаках соперников.

Факты о командах

«Аякс»

  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Пропускает в 13 матчах кряду
  • В среднем 1.20 забитого и 2.60 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч

«Эксельсиор»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 встречах подряд
  • В среднем 0.80 забитого и 1.40 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • 16 место после 12 туров

Личные встречи
78% (14)
22% (4)
0% (0)
57
Забитых мячей
17
3.17
В среднем за матч
0.94
7:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Аякс
2 : 2
24.04.2024
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
2 : 2
19.08.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 4
29.01.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Аякс
7 : 1
16.10.2022
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Аякс
6 : 2
13.04.2019
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
1 : 7
11.11.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Экселсиор
1 : 2
06.05.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Аякс
3 : 1
14.12.2017
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Экселсиор
1 : 1
19.03.2017
Аякс
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
29.10.2016
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Аякс
3 : 0
21.02.2016
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
0 : 2
20.09.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Аякс
1 : 0
08.03.2015
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
0 : 2
21.12.2014
Аякс
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Экселсиор
1 : 4
26.02.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Аякс
4 : 1
03.12.2011
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Аякс
4 : 1
24.04.2011
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Экселсиор
2 : 2
24.10.2010
Аякс
Показать все

Прогноз на матч «Аякс» – «Эксельсиор»

С учeтом дисбаланса в классе и статистики личных встреч преимущество хозяев выглядит очевидным. «Аякс» традиционно уверенно действует против этого соперника и практически всегда находит путь к воротам «Эксельсиора». При этом проблемы в обороне амстердамцев повышают вероятность пропущенного мяча, что делает матч потенциально результативным. Наиболее логичным вариантом выглядит уверенная победа хозяев в сочетании с высокой общей результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аякса» с форой (-1) – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.65
Победа «Аякса» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Экселсиор Аякс
