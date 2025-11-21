22 ноября на «Йохан Кройфф Арене» состоится встреча 13 тура Эредивизи, в которой «Аякс» примет «Эксельсиор». Амстердамцы идут в верхней части таблицы, но их текущая форма вызывает вопросы из-за нестабильной игры в обороне и серии с пропущенными мячами. «Эксельсиор» борется за выживание и регулярно сталкивается с проблемами при игре против соперников из верхней половины таблицы. Хозяева обладают заметным преимуществом в классе и подборе исполнителей, однако открытый стиль «Аякса» нередко приводит к большим зонам за спинами защитников, чем соперник может попытаться воспользоваться.

«Аякс»

Команда продолжает демонстрировать атакующий футбол, но расплачивается за это уязвимостью в обороне. В последних пяти матчах «Аякс» пропустил 13 голов, что для претендента на еврокубковые места выглядит тревожно. При этом атакующая линия стабильно создает моменты, а Ваут Вегорст остаeтся главным источником угрозы у чужих ворот. На домашнем стадионе команда чаще контролирует темп и навязывает сопернику высокий прессинг.

«Эксельсиор»

Гости переживают непростой отрезок и редко набирают очки в матчах с грандами. Проблемы в позиционной обороне и слабая реализация мешают команде показывать стабильные результаты. В среднем «Эксельсиор» пропускает более одного мяча за игру, а нестабильность в задней линии особенно заметна при быстрых фланговых атаках соперников.

Факты о командах

«Аякс»

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 13 матчах кряду

В среднем 1.20 забитого и 2.60 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч

«Эксельсиор»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 встречах подряд

В среднем 0.80 забитого и 1.40 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

16 место после 12 туров

Прогноз на матч «Аякс» – «Эксельсиор»

С учeтом дисбаланса в классе и статистики личных встреч преимущество хозяев выглядит очевидным. «Аякс» традиционно уверенно действует против этого соперника и практически всегда находит путь к воротам «Эксельсиора». При этом проблемы в обороне амстердамцев повышают вероятность пропущенного мяча, что делает матч потенциально результативным. Наиболее логичным вариантом выглядит уверенная победа хозяев в сочетании с высокой общей результативностью.

