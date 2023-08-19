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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Аякс
Экселсиор - Аякс: обзор матча 19 августа 2023
Экселсиор
19.08.2023, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
45+1'
С. Хореманс
48'
Н. Аграфиотис
25'
Б. Бробби
72'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Аякс
90'
Замена
К. Хлинссон
️️️️
Я. Медич
Замена
O. Uddenäs
️️️️
Н. Науйокс
86'
Замена
С. Ньюпорт
️️️️
С. Хореманс
75'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
К. Дриух
74'
72'
ГОЛ! 2:2!
Д. Классен
Пас отдал
М. Кудус
Замена
М. Бенита
️️️️
С. Сеймор
60'
60'
Замена
Д. Классен
️️️️
К. Форбш
60'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Б. ван ден Бомен
ГОЛ! 2:1!
Н. Аграфиотис
Пас отдал
Л. Лабру
48'
46'
Замена
О. Вейндал
️️️️
А. Салах-Эддин
ГОЛ! 1:1!
С. Хореманс
45'
+1
25'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бробби
Пас отдал
К. Форбш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Карлуш Форбш
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
3-2-3-2
1
ван Гассел
4
34
Сеймор
32
Эль-Яакуби
92
Загре
2
Хореманс
6
Бас
10
Науйокс
24
Дриух
7
Лабру
25
Аграфиотис
4-2-2-2
1
Гортер
21
Хато
18
Медич
2
Ренш
5
Салах-Эддин
4
Тахирович
8
ван ден Бомен
20
Кудус
34
Бергвейн
9
Бробби
9
Форбш
2
Хореманс
16
Ньюпорт
16
Ньюпорт
2
Хореманс
34
Сеймор
2
Бенита
2
Бенита
34
Сеймор
24
Дриух
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
24
Дриух
10
Науйокс
10
10
10
Науйокс
5
Салах-Эддин
5
Вейндал
5
Вейндал
5
Салах-Эддин
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
9
Форбш
18
Классен
18
Классен
9
Форбш
18
Медич
14
Хлинссон
14
Хлинссон
18
Медич
Остались в запасе
Экселсиор
Аякс
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
93
Richie Omorowa
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Экселсиор - Аякс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
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