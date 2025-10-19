Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экселсиор - Фортуна: онлайн-трансляция 19 октября 2025

Экселсиор
19.10.2025, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
- : -
Не начался
Фортуна
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Экселсиор - Фортуна
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Экселсиор
Фортуна
Прогноз на точный счeт матча «Фортуна» – «Утрехт»: Эредивизи, 18 мая 2025
17 мая, 15:03
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
13 мая, 11:14
Прогноз на точный счет матча «Фортуна» – «НАК»: Эредивизи, 10 мая 2025
9 мая, 12:58
Прогноз на точный счет матча «ПСВ» – «Фортуна»: Эредивизи, 3 мая 2025
2 мая, 12:55
«Фортуна» – «Виллем II»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
26 апреля, 09:36
ПСВ – АЗ Алкмаар: прогноз на матч 29 тура Эредивизи, 6 апреля
6 апреля 2024, 10:10
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
18 января 2019, 23:53
4
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
20 октября 2018, 21:54
2
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
19 августа 2018, 16:33
13
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
Прогноз на точный счeт матча «Фортуна» – «Утрехт»: Эредивизи, 18 мая 2025
17 мая, 15:03
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
13 мая, 11:14
Прогноз на точный счет матча «Фортуна» – «НАК»: Эредивизи, 10 мая 2025
9 мая, 12:58
Прогноз на точный счет матча «ПСВ» – «Фортуна»: Эредивизи, 3 мая 2025
2 мая, 12:55
«Фортуна» – «Виллем II»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
26 апреля, 09:36
Больше новостей
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
- : -
16.08.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
- : -
16.08.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
- : -
16.08.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
17.08.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
- : -
17.08.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
- : -
16.08.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
- : -
16.08.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
- : -
16.08.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
17.08.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
- : -
17.08.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Твенте
- : -
17.08.2025
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
- : -
17.08.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
НАК Бреда
- : -
17.08.2025
Фортуна
Последние матчи
Все
Экселсиор
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фортуна
2 : 2
08.08.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Фортуна
0 : 0
18.05.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фортуна
1 : 0
10.05.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
ПСВ
5 : 4
14.01.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фортуна
2 : 2
08.08.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Фортуна
0 : 0
18.05.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фортуна
1 : 0
10.05.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
4 : 1
03.05.2025
Фортуна
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 