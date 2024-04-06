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    ПСВ – АЗ Алкмаар: прогноз на матч 29 тура Эредивизи, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 29-м туре Эредивизи встретятся ПСВ и АЗ Алкмаар. Игра состоится в Эйндховене, начало – в 19:45 (мск).

    ПСВ

    Команда Петера Боса лидирует в голландской Эредивизи, набрав 75 очков. ПСВ добыл 24 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей 84:16.

    Отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 очков.

    АЗ Алкмаар

    АЗ набрал 52 очка и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Мартена Мартенса добыли 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 55:28.

    От призового 3-го места и зоны Лиги чемпионов команду отделяют 5 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Эредивизи:

    • 17.12.23 АЗ – ПСВ – 0:4;
    • 28.05.23 АЗ – ПСВ – 1:2;
    • 12.11.22 ПСВ – АЗ – 0:1;
    • 05.02.22 ПСВ – АЗ – 1:2;
    • 11.09.21 АЗ – ПСВ – 0:3.

    Прогноз на матч ПСВ – АЗ Алкмаар

    В этом сезоне ПСВ потерпел лишь 1 поражение в чемпионате. Противопоставить что-либо мощной игре хозяев поля гости из Алкмаара вряд ли смогут, но на 1 гол наиграют. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.60.

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 10:10
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