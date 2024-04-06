В субботу, 6 апреля, в 29-м туре Эредивизи встретятся ПСВ и АЗ Алкмаар. Игра состоится в Эйндховене, начало – в 19:45 (мск).
ПСВ
Команда Петера Боса лидирует в голландской Эредивизи, набрав 75 очков. ПСВ добыл 24 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей 84:16.
Отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 очков.
АЗ Алкмаар
АЗ набрал 52 очка и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Мартена Мартенса добыли 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 55:28.
От призового 3-го места и зоны Лиги чемпионов команду отделяют 5 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Эредивизи:
- 17.12.23 АЗ – ПСВ – 0:4;
- 28.05.23 АЗ – ПСВ – 1:2;
- 12.11.22 ПСВ – АЗ – 0:1;
- 05.02.22 ПСВ – АЗ – 1:2;
- 11.09.21 АЗ – ПСВ – 0:3.
Прогноз на матч ПСВ – АЗ Алкмаар
В этом сезоне ПСВ потерпел лишь 1 поражение в чемпионате. Противопоставить что-либо мощной игре хозяев поля гости из Алкмаара вряд ли смогут, но на 1 гол наиграют. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.60.