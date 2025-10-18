19 октября 2025 года в 15:30 состоится поединок 9-го тура чемпионата Нидерландов. В Роттердаме местный «Экселсиор» примет «Фортуну» из Ситтарда.

«Экселсиор»

«Малый клуб Роттердама» с треском проваливает кампанию 2025/2026. «Экселсиор» идет в зоне вылета, занимая предпоследнюю строчку в таблице Эредивизии. В нынешнем сезоне роттердамцы одержали лишь одну победу на своем поле.

Последние три игры:

Херенвен – Экселсиор 2:1

Экселсиор – ПСВ 1:2

Волендам – Экселсиор 1:2

«Фортуна Ситтард»

«Фортуна» считалась одним из «кандидатов» на выход, но пока команде удается осадить скептиков. Клуб из Ситтарда идет 8-м в таблице и оторвался от «группы вылета» уже на шесть зачетных баллов.

Последние три игры:

Фортуна – Волендам 1:0

Твенте – Фортуна 3:2

Фортуна – Утрехт 1:0

Очные встречи

Фортуна – Экселсиор 5:2

Экселсиор – Фортуна 2:2

Экселсиор – Фортуна 3:0

Прогноз на матч «Экселсиор» – «Фортуна Ситтард»

Важнейший поединок для «Экселсиора». Если команда Рубена ден Уила собирается оттолкнуться от дна, то сейчас настало подходящее время. Рискнем предположить, что роттердамцы смогут зацепиться за три очка в игре с не самым именитым оппонентом.

Прогноз: победа «Экселсиора» с форой 0, коэффициент – 1.66. Прогноз на счет – 2:1.