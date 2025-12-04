5 декабря на «Нуэво Карлос Тартьере» «Реал Овьедо» принимает «Мальорку» в матче 15-го тура Ла Лиги. Хозяева находятся на последнем месте и давно не радуют победами, тогда как гости постепенно выправляют ситуацию и выглядят мощнее в атаке. Однако Овьедо дома традиционно играет аккуратнее и цепляется за результат, что добавляет матчу интриги.

«Реал Овьедо»

Команда идeт на 20-м месте и не выигрывает уже 7 туров. При этом в четырeх последних матчах Овьедо обязательно забивает, но в целом реализация слабая – всего 2 гола за 5 встреч. Проблема и в обороне: 7 пропущенных за тот же отрезок, а серия из 18 игр подряд с пропущенными мячами говорит сама за себя. На домашнем поле команда чаще действует от обороны, рассчитывая на редкие контратаки.

«Мальорка»

Гости в лучшей ситуации и идут на 16-м месте с 13 очками. В 3 последних турах Мальорка забивает, а лидер атаки Ведат Мурики остаeтся стабильным источником голов (8 в 13 матчах). Всe же оборона – слабое место: 9 пропущенных за 5 игр, и в среднем почти два за матч. При этом Мальорка регулярно забивает на выезде и в 4 недавних турах.

Факты о командах

«Реал Овьедо»

Не выигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 0.40 гола за игру в 5 последних турах

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в 5 матчах

«Мальорка»

Забивает в 4 последних матчах

В 5 играх – 1.40 забитых и 1.80 пропущенных в среднем

Пропускает в 3 последних матчах

Не проигрывает в 5 последних встречах с этим соперником

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Мальорка»

Овьедо крайне мало забивает, но дома способен удерживать соперников в низком тотале. Мальорка выглядит острее впереди и должна создавать больше, чем хозяева. Однако общая нестабильность обороны обеих команд и их слабые результаты не дают уверенности в разгроме гостей. Логично ожидать осторожный сценарий, где преимущество гостей проявится постепенно.

Прогноз: индивидуальный тотал «Мальорки» больше 1.0 – коэффициент 1.70