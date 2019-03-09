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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мальорка - Овьедо
Мальорка - Овьедо: обзор матча 09 марта 2019
Мальорка
09.03.2019, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 29 тур
1 : 0
Завершен
Овьедо
68'
П. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Овьедо
Желтая карточка
С. Севилья
87'
79'
Желтая карточка
И. Бальде
ГОЛ! 1:0!
П. Эступиньян
Пас отдал
С. Севилья
68'
67'
Желтая карточка
Омар
Желтая карточка
П. Эступиньян
45'
Начало матча
Статистика матча Мальорка - Овьедо
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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