«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 5 декабря 2025 с коэффициентом 1.82

04 декабря 2025 9:21
Ахмат - Оренбург
05 дек. 2025, пятница 19:00 | Россия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
5 декабря на «Ахмат-Арене» встретятся команды, которым необходимы очки для ухода от опасной зоны. «Ахмат» находится на 10-й позиции, но уступает слишком много в обороне. «Оренбург» в ещe более сложной ситуации – 14 место и серия без побед, при этом атака забивает редко. Матч обещает быть плотным и жeстким, где цена каждой ошибки будет высокой.

«Ахмат»

Команда недавно прервала серию неудач победой над «Динамо» со счeтом 2:1. Но это не отменяет главной проблемы – уязвимой обороны. В пяти последних играх «Ахмат» пропустил 10 мячей и допускает слабые смены позиции при давлениях соперника. В нападении показатели стабильные, но не сверхрезультативные – по 1 голу в среднем за матч. Мелкадзе остаeтся главным оружием, уже 8 голов с начала сезона.

«Оренбург»

Команда испытывает серьeзные трудности в атаке: всего 1 забитый мяч в пяти последних встречах. Тем не менее «Оренбург» регулярно создаeт моменты и в трeх последних матчах всe же забивает. Проблемы более очевидны в защите – 10 пропущенных голов за тот же период. На выезде ситуация ещe сложнее, и очки набираются крайне редко.

Факты о командах

«Ахмат»

  • 19 очков после 17 туров
  • В среднем: 1.00 забито и 2.00 пропущено за 5 матчей
  • Пропускает в 9 последних играх
  • Забил в 4 из 5 предыдущих матчей

«Оренбург»

  • 12 очков после 17 туров
  • В среднем: 0.20 забито и 2.00 пропущено за 5 матчей
  • 5 матчей без побед
  • Забивает в 4 последних играх

Личные встречи
45% (9)
20% (4)
35% (7)
31
Забитых мячей
24
1.55
В среднем за матч
1.2
4:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 0
05.12.2025
Оренбург
Россия. Кубок, 5 тур
Ахмат
0 : 1
30.09.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Оренбург
2 : 2
22.08.2025
Ахмат
Россия. Кубок, 2 тур
Оренбург
2 : 1
13.08.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 0
08.12.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Оренбург
0 : 0
28.07.2024
Ахмат
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Ахмат
0 : 1
04.04.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 1
26.11.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
4 : 0
20.08.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
3 : 1
04.03.2023
Оренбург
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
4 : 2
19.10.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
2 : 1
09.10.2022
Ахмат
Россия. Кубок, 1 тур
Ахмат
3 : 1
31.08.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Оренбург
1 : 2
23.11.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
2 : 1
05.08.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург
1 : 3
08.04.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1 : 1
22.09.2018
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Оренбург
2 : 1
16.04.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2 : 1
01.10.2016
Оренбург
Россия. Кубок, 1/16 финала
Оренбург
2 : 1
24.09.2014
Ахмат
Показать все

Прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург»

Команды демонстрируют схожий характер результатов – слабая оборона и зависимость от индивидуальных действий в атаке. Однако «Ахмат» выглядит предпочтительнее: играет дома, чаще добивается успеха на своeм поле и способен оказывать давление через фланги. «Оренбург» же тяжело справляется с быстрыми контратаками соперников и допускает слишком много ошибок в зоне центральных защитников. При текущем балансе сил хозяева имеют явные преимущества в борьбе за очки. При этом статистика говорит о вероятности взаимных голевых моментов – обе команды позволяют слишком много у своих ворот.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ахмата» – коэффициент 1.82
  • Обе забьют – коэффициент 2.15

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Оренбург Ахмат
Рекомендуем
