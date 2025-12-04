5 декабря на «Ахмат-Арене» встретятся команды, которым необходимы очки для ухода от опасной зоны. «Ахмат» находится на 10-й позиции, но уступает слишком много в обороне. «Оренбург» в ещe более сложной ситуации – 14 место и серия без побед, при этом атака забивает редко. Матч обещает быть плотным и жeстким, где цена каждой ошибки будет высокой.

«Ахмат»

Команда недавно прервала серию неудач победой над «Динамо» со счeтом 2:1. Но это не отменяет главной проблемы – уязвимой обороны. В пяти последних играх «Ахмат» пропустил 10 мячей и допускает слабые смены позиции при давлениях соперника. В нападении показатели стабильные, но не сверхрезультативные – по 1 голу в среднем за матч. Мелкадзе остаeтся главным оружием, уже 8 голов с начала сезона.

«Оренбург»

Команда испытывает серьeзные трудности в атаке: всего 1 забитый мяч в пяти последних встречах. Тем не менее «Оренбург» регулярно создаeт моменты и в трeх последних матчах всe же забивает. Проблемы более очевидны в защите – 10 пропущенных голов за тот же период. На выезде ситуация ещe сложнее, и очки набираются крайне редко.

Факты о командах

«Ахмат»

19 очков после 17 туров

В среднем: 1.00 забито и 2.00 пропущено за 5 матчей

Пропускает в 9 последних играх

Забил в 4 из 5 предыдущих матчей

«Оренбург»

12 очков после 17 туров

В среднем: 0.20 забито и 2.00 пропущено за 5 матчей

5 матчей без побед

Забивает в 4 последних играх

Прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург»

Команды демонстрируют схожий характер результатов – слабая оборона и зависимость от индивидуальных действий в атаке. Однако «Ахмат» выглядит предпочтительнее: играет дома, чаще добивается успеха на своeм поле и способен оказывать давление через фланги. «Оренбург» же тяжело справляется с быстрыми контратаками соперников и допускает слишком много ошибок в зоне центральных защитников. При текущем балансе сил хозяева имеют явные преимущества в борьбе за очки. При этом статистика говорит о вероятности взаимных голевых моментов – обе команды позволяют слишком много у своих ворот.

Рекомендованные ставки: