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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Оренбург
Ахмат - Оренбург: обзор матча 01 октября 2016
Ахмат
01.10.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
25'
Б. Балай
86'
И. Лебеденко
90+3'
Благо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Оренбург
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Благо
ГОЛ! 2:0!
И. Лебеденко
Пас отдал
Р. Уциев
86'
83'
Замена
М. Шогенов
️️️️
А. Померко
Замена
Г. Торже
️️️️
О. Роши
76'
Замена
Родолфо
️️️️
А. Семенов
75'
74'
Замена
М. Батов
️️️️
П. Нехайчик
Пенальти не реализован!
О. Иванов
66'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Теодор Грозав
63'
60'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Ефремов
Желтая карточка
О. Роши
53'
42'
Желтая карточка
А. Ойеволе
27'
Желтая карточка
Ф. Васиев
ГОЛ! 1:0!
Б. Балай
Пас отдал
О. Роши
25'
Желтая карточка
А. Семенов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
40
Благо
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
4-5-1
1
Городов
4
Анхель
5
Мохаммади
13
Семенов
40
Уциев
37
Грозав
21
Роши
22
Пирис
14
Кузяев
19
Иванов
9
Балай
4-2-2-1-1
30
Гутор
12
Малых
15
Андреев
58
Ойеволе
26
Васиев
20
Померко
8
Афонин
40
Благо
33
Нехайчик
22
Ефремов
90
Делькин
13
Семенов
2
Родолфо
2
Родолфо
13
Семенов
21
Роши
8
Торже
8
Торже
21
Роши
37
Грозав
10
Лебеденко
10
Лебеденко
37
Грозав
33
Нехайчик
17
Батов
17
Батов
33
Нехайчик
20
Померко
8
Шогенов
8
Шогенов
20
Померко
22
Ефремов
14
Коронов
14
Коронов
22
Ефремов
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Ахмат - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Эдуард Малый (Волгоград)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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