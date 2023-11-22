Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Родолфо
Родолфо
Завершил карьеру
23 октября 1982 (44), Сантос
#2 | Защитник
183 см | 77 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Родолфо назвал лучшее российское пиво
2023.11.22 17:08
12
Бразильский экс-защитник «Локомотива» объяснил, почему не попал в сборную России
2023.11.20 11:20
Акинфеев может сыграть в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА
2023.11.09 13:58
3
Красич, Рахимич и Родолфо снова сыграют за ЦСКА и «Локомотив»
2023.11.03 11:57
Администратор «Ахмата» Родолфо: «Мы хотели поехать в Бразилию, но не успели. Ничего страшного не произошло»
2020.04.12 22:07
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
2019.08.21 14:23
11
Родолфо: «Выиграли у «Спартака», как мужики. Надеюсь, «Локомотив» станет чемпионом»
2018.04.23 22:31
6
В концовке матча «Арсенал» – «Ахмат» произошла потасовка между игроками
2018.03.04 23:40
18
Родолфо хочет продлить контракт с «Ахматом»
2017.11.17 10:16
Бутенко: «Родолфо и Мамаев уже выпивают и братаются. Роднее этих людей нет»
2017.08.11 01:38
14
Григорьянц: «Драка Мамаева и Родолфо? КДК будет руководствоваться только записями в официальных документах матча»
2017.08.10 23:08
2
Мамаев извинился перед Родолфо
2017.08.10 22:21
9
Драка в игре «Ахмат» – «Краснодар» началась из-за Мамаева, который назвал Родолфо обезьяной
2017.08.10 21:20
45
Родолфо продлил контракт с «Ахматом» на год
2017.06.11 06:01
3
«Терек» намерен подписать новое годичное соглашение с Родолфо
2017.05.29 16:29
Родолфо станет играющим тренером «Терека»
2017.05.24 06:20
1
Фото
Полузащитник «Терека» Адилсон очень рад возвращению на поле после шести месяцев без футбола
2016.11.07 06:05
1
Родолфо: «Фернандес – великий футболист и очень хороший человек»
2016.10.10 09:23
7
Видео
Родолфо: «Гол в ворота «Амкара» был особенным для меня»
2016.09.19 00:51
Родолфо может остаться в «Тереке» после завершения карьеры
2016.04.27 12:16
1
Родолфо и Иванов готовы сыграть с «Краснодаром»
2016.04.14 15:30
1
Родолфо покинул стадион на машине скорой помощи
2016.04.02 18:22
3
Родолфо: «Неймар достоин награды»
2016.01.11 17:06
1
Родолфо: «Эта победа над «Зенитом» - шаг вперед для «Терека»
2015.11.29 13:45
Рыбус пропустит одну тренировку, а Родолфо – 3-4 недели
2015.09.29 06:54
Родолфо: «В Грозном чувствую себя как в Рио-де-Жанейро»
2015.09.20 06:47
1
Родолфо: «Шатов – лучший российский футболист»
2015.08.04 13:54
8
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
1
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+