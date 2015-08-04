Родолфо: «Шатов – лучший российский футболист»

Защитник грозненского «Терека» Родолфо поделился впечатлениями от игры с «Зенитом» в минувшем туре, а также сказал, кто, по его мнению, сейчас является лучшим российским футболистом.



«Мы пытались противостоять, но ничего не вышло. «Зенит» – очень сильная команда. Было очень тяжело обороняться против всей линии атаки питерцев, но Олег Шатов для меня открытие среди российских футболистов. Великолепный игрок. Считаю, что Шатов лучший российский футболист на данный момент. И этим, в первую очередь, нужно пользоваться сборной», – сообщил футболист.