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    Родолфо: «Шатов – лучший российский футболист»

    Защитник грозненского «Терека» Родолфо поделился впечатлениями от игры с «Зенитом» в минувшем туре, а также сказал, кто, по его мнению, сейчас является лучшим российским футболистом.
    «Мы пытались противостоять, но ничего не вышло. «Зенит» – очень сильная команда. Было очень тяжело обороняться против всей линии атаки питерцев, но Олег Шатов для меня открытие среди российских футболистов. Великолепный игрок. Считаю, что Шатов лучший российский футболист на данный момент. И этим, в первую очередь, нужно пользоваться сборной», – сообщил футболист.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.08.2015 13:54
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    Комментарии (9)
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    Ira55927
    1438685962
    Черышев думаю лучше
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438686292
    пусть в европу едет
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    Костя-ФК Барселона
    1438689126
    Черышева забыл
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    JevgeniN
    1438689291
    Я согласен на все 100%. Олег добавляет из матча к матчу и больше он не тень дани, а именно тот плеймейкер благодаря которому Зенит забивает голы. Давайте посмотрим его статистику этого сезона: 1тур - ГОЛ. 2тур - 2 передачи и заработанный пенальти. 3тур - Гол + Пас. Итого +5 за 3 матча! Второй игрок, который мне нравится сейчас в Зените - Смольников за 4 матча(суперкубок) - 2 гола - не плохо для защитника?
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    rifcenter вернулся
    1438692523
    Они чем то похожи с Черышевым , но Черышев получше
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    mauxa
    1438694244
    Шатову нужно уезжать в европу..
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    Старый Пью
    1438709182
    Да ладно, какой лучший? В газовом пузыре все только деградируют. Вы только посмотрите на список футболистов, которые, перейдя в это болото, были навсегда потеряны для российского футбола: Анюков, Зырянов, Широков, Файзулин, Лодыгин, Смольников ... Теперь вот и Шатов. Полная деградация!
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    Ислам Грозный
    1438881876
    /
    Ответить
    ologreds
    1694997478
    numo437767
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