Родолфо: «Гол в ворота «Амкара» был особенным для меня»

Защитник «Терека» Родолфо поделился впечатлениями от забитого гола в ворота «Амкара» в матче седьмого тура чемпионата России.

– Гол в ворота «Амкара» получился красивым. Метили именно в этот угол?

– Да, я хотел положить мяч именно в эту точку. Как правило, вратари ожидают удар над стенкой и бывают не готовы к удару в их угол, туда сложнее попасть. Так что я выбрал сложный вариант, и удалось забить.

– Это ваш первый гол за «Терек». Судя по вашей реакции после взятия ворот, вы давно ждали этого гола?

– Этот гол был особенным для меня. Моя семья была на стадионе. С тех пор как я потерял своего отца в 2013 году, я хотел забить гол для него, это и послужило причиной для эмоционального празднования.

– Ранее в карьере удавалось забить со штрафного?

– Это не первый гол со штрафного для меня, было много голов, когда играл за «Флуминенсе».

– «Терек» повел в счете после вашего гола, но потом пропустил три мяча. Что повлияло на такой исход матча?

– Мы не так далеко отстаем от лидеров чемпионата. Но мы не можем допустить, чтобы повторилась такая игры, как вчера. Нельзя проигрывать такие матчи. В следующем матче должны умереть на поле, чтобы выиграть.

– Чего не хватает «Тереку» для стабильной игры?

– К сожалению, допускаем потери мяча, делаем ошибки. Я знаю, что мы способны на большее, и мы будем это делать. Хотим извиниться перед нашими болельщиками.