Родолфо продлил контракт с «Ахматом» на год

Защитник Родолфо и следующий сезон проведет в «Ахмате». Руководство клуба объявило о подписании с 34-летним бразильцем однолетнего контракта.

«Дорогие друзья! Защитник Родолфо еще на один год продлил контракт с футбольным клубом «Ахмат». Родолфо является опытным игроком, большим мастером, такие футболисты на поле незаменимы. Желаю нашему бразильскому другу удачи и успехов», – отметил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

В завершившемся сезоне Родолфо провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.