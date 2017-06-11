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    Родолфо продлил контракт с «Ахматом» на год

    Защитник Родолфо и следующий сезон проведет в «Ахмате». Руководство клуба объявило о подписании с 34-летним бразильцем однолетнего контракта.

    «Дорогие друзья! Защитник Родолфо еще на один год продлил контракт с футбольным клубом «Ахмат». Родолфо является опытным игроком, большим мастером, такие футболисты на поле незаменимы. Желаю нашему бразильскому другу удачи и успехов», – отметил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

    В завершившемся сезоне Родолфо провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Instagram

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    11.06.2017 06:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 июня 2017, 11:08

      кадырову моча ослиная в голову ударила... переименовать клуб на имя отца... а хотя,мне похеру на терек

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 июня 2017, 06:29

      С пакетиком чая?!

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 11 июня 2017, 06:29

      С ТЕРЕКОМ!

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