В концовке матча «Арсенал» – «Ахмат» произошла потасовка между игроками

В конце матча 21-го тура чемпионата России между футболистами тульского «Арсенала» и «Ахмата» (1:0) произошла потасовка.

Инцидент произошел после гола полузащитника «канониров» Горана Чаушича.

В результате потасовки защитник «Ахмата» Родолфо был удален с поля. Еще четыре игрока получили желтые карточки.