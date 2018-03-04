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    В концовке матча «Арсенал» – «Ахмат» произошла потасовка между игроками

    В конце матча 21-го тура чемпионата России между футболистами тульского «Арсенала» и «Ахмата» (1:0) произошла потасовка.

    Инцидент произошел после гола полузащитника «канониров» Горана Чаушича.

    В результате потасовки защитник «Ахмата» Родолфо был удален с поля. Еще четыре игрока получили желтые карточки.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    04.03.2018 23:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 5 марта 2018, 18:47

      К Комбарову я бы претензий не предъявлял. Другое дело судья. Он видел, что игрок получил травму и именно из-за этого мяч достался Арсеналу. Он дал доиграть эпизод и засчитал гол. Это было неправильно. Команде Ахмат не унывать. Футбольный бог вернет вам этот долг. Вот увидите.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 5 марта 2018, 13:35

      вина комбарова в том что он комбаров, ни чести, ни достоинство.................

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 марта 2018, 13:07

      А посмотрите матчи АПЛ, там джентельменские привычки остаются за бровкой и футболисты бьются!!! До последнего... шанса и возможности...

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 5 марта 2018, 07:43

      Не команда а сброд какой-то г о н —-ы

      -2
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 марта 2018, 07:21

      вина игроков арсенала в том,что игроки ахмата друг друга херачат по ногам.так получается,а послематчевое вью тренера ахмата вообще космос-все игроки арсенала нерадивые негодяи,играющие нечестно и при этом ни слова о своих жопоногих что своих долбят

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 марта 2018, 06:26

      Они же все профессионалы, бьются до последнего, пока судья не остановит игру....

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 марта 2018, 06:23

      В конце игры практически любой "травматизм" по Станиславскому...

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 5 марта 2018, 04:50

      Странные люди , нередко голы забивают с нарушениями правил ,и ничего-герои , а тут все набросились на Комбарова.... Он что , должен был остановиться и спросить-ты мне специально мяч оставил ,от неумения играть или подскользнулся , а может травму получил....

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2018, 00:58

      Иванова свой навернул, из-за этого гол забили. Вот народ и разбушевался.

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      Рейтинг: +88

      Vara81 5 марта 2018, 00:38

      Это из разряда деньги не пахнут .". Но ведь Иванову на столько хреново было что он то даже не выбил мяч, а крыса подобрать всегда плохо лежащее сможет ... слов нет ... этот гол Комбаров всю его не долгую футбольную жизнь преследовать будет !!! Единственное чем он отличился в футболе !!! И отнюдь не с положительной стороны ...

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