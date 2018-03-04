В концовке матча «Арсенал» – «Ахмат» произошла потасовка между игроками

К Комбарову я бы претензий не предъявлял. Другое дело судья. Он видел, что игрок получил травму и именно из-за этого мяч достался Арсеналу. Он дал доиграть эпизод и засчитал гол. Это было неправильно. Команде Ахмат не унывать. Футбольный бог вернет вам этот долг. Вот увидите.
В конце матча 21-го тура чемпионата России между футболистами тульского «Арсенала» и «Ахмата» (1:0) произошла потасовка.
Инцидент произошел после гола полузащитника «канониров» Горана Чаушича.
В результате потасовки защитник «Ахмата» Родолфо был удален с поля. Еще четыре игрока получили желтые карточки.