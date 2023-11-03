Красич, Рахимич и Родолфо снова сыграют за ЦСКА и «Локомотив»

Бывшие хавбеки ЦСКА Милош Красич и Элвер Рахимич, а также экс-защитник «Локомотива» Родолфо, подтвердили свое участие в матче легенд команд, который состоится 19 ноября.
Также были достигнуты договоренности об участии чилийца Марка Гонсалеса, португальца Мануэла Фернандеша, латвийца Юриса Лайзанса.
В матче должны сыграть и многие известные российские экс-футболисты ЦСКА и «Локомотива» Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Олег Корнаухов, Ролан Гусев, Евгений Алдонин и другие.
- Ранее в РФС сообщили, что тренерами в игре ветеранов будут Валерий Газзаев и Юрий Семин.
- Встреча легенд ЦСКА и «Локомотива» пройдет 19 ноября в Москве.
Источник: Metaratings.ru