Красич, Рахимич и Родолфо снова сыграют за ЦСКА и «Локомотив»

Бывшие хавбеки ЦСКА Милош Красич и Элвер Рахимич, а также экс-защитник «Локомотива» Родолфо, подтвердили свое участие в матче легенд команд, который состоится 19 ноября.

Также были достигнуты договоренности об участии чилийца Марка Гонсалеса, португальца Мануэла Фернандеша, латвийца Юриса Лайзанса.

В матче должны сыграть и многие известные российские экс-футболисты ЦСКА и «Локомотива» Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Олег Корнаухов, Ролан Гусев, Евгений Алдонин и другие.