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    • Красич, Рахимич и Родолфо снова сыграют за ЦСКА и «Локомотив»

    Красич, Рахимич и Родолфо снова сыграют за ЦСКА и «Локомотив»

    Бывшие хавбеки ЦСКА Милош Красич и Элвер Рахимич, а также экс-защитник «Локомотива» Родолфо, подтвердили свое участие в матче легенд команд, который состоится 19 ноября.

    Также были достигнуты договоренности об участии чилийца Марка Гонсалеса, португальца Мануэла Фернандеша, латвийца Юриса Лайзанса.

    В матче должны сыграть и многие известные российские экс-футболисты ЦСКА и «Локомотива» Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Олег Корнаухов, Ролан Гусев, Евгений Алдонин и другие.

    • Ранее в РФС сообщили, что тренерами в игре ветеранов будут Валерий Газзаев и Юрий Семин.
    • Встреча легенд ЦСКА и «Локомотива» пройдет 19 ноября в Москве.

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    Источник: Metaratings.ru

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    03.11.2023 11:57
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