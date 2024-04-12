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Ролан Гусев
Ролан Гусев
Завершил карьеру
17 сентября 1977 (48)
#8 | Полузащитник
181 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Бывший игрок ЦСКА высказался о юморе Дзюбы, Слуцкого, Березуцких и Ролана Гусева
2024.04.12 12:17
Ролан Гусев охарактеризовал Абрамовича
2023.04.12 22:30
Фото
Ролан Гусев стал главным тренером молодежки ЦСКА
2021.10.11 14:57
4
Тренер молодежки ЦСКА Аксенов подтвердил уход в «Текстильщик». Его заменит Гусев
2021.10.09 19:45
3
Ролан Гусев не войдет в тренерский штаб ЦСКА
2021.07.01 06:29
2
Ролан Гусев может войти в тренерский штаб ЦСКА
2021.06.26 15:40
7
Гусев: «Крамаренко на определенных этапах помог Акинфееву. У них хорошие отношения»
2021.01.17 15:23
1
Ролан Гусев стал старшим тренером России U-14
2020.11.03 12:25
2
Ролан Гусев: «Ожидаю, что армейцы хлопнут дверью и обыграют «Эспаньол». Мотивация есть»
2019.12.12 17:31
8
Фото
Гусев стал тренером академии ЦСКА
2019.01.10 18:28
6
Гусев: «Вернулся ли ЦСКА в чемпионскую гонку? Они не выпадали из нее»
2018.11.12 08:54
5
Ролан Гусев: «Спартаку» надо отталкиваться от игровых качеств, а не копошиться в лайках и прочей ерунде»
2018.09.24 06:44
4
Гусев: «В матче с испанцами сборной России нужно практически прыгнуть выше головы»
2018.06.27 12:21
7
Гусев о переносе матча «Амкар» — «Локомотив»: «Если все будут так поступать, то у нас начнется бардак»
2018.04.03 15:42
2
Гусев заявил, что не будет удивлен выходу ЦСКА в финал Лиги Европы
2018.03.16 13:33
11
Гусев: «Ситуация с травмами центральных защитников сборной – это ужас. Черчесову надо перекраивать всю линию обороны»
2018.03.05 18:52
2
Гусев: «Не ждал, что ЦСКА вынесет сербов в одну калитку»
2018.02.22 08:34
11
Ролан Гусев: «Головин дорос до «Челси»
2017.12.10 13:44
27
Ролан Гусев: «На домашнем ЧМ Россия должна дойти до полуфинала»
2017.12.02 10:50
8
Гусев: «ЦСКА обыгрывать «Бенфику» просто необходимо»
2017.11.22 06:17
6
Гусев: «Оланаре много чего на поле делает неправильно»
2017.08.23 09:04
2
Гусев ждет от ЦСКА быстрого гола в ворота «Янг Бойз»
2017.08.23 07:19
5
Ролан Гусев считает, что Чалову пора становиться злым мужиком
2017.08.23 01:12
2
Гусев: «Эра «Барселоны» не закончится, пока не закончится эра Месси»
2017.08.18 09:42
5
Гусев: «Отдать 222 миллиона за футболиста – бред!»
2017.08.18 08:16
Гусев: «Барселона» не была столь слаба, как кажется. Но нынешний «Реал» ее просто съел»
2017.08.18 06:55
3
Гусев: «222 миллиона за Неймара? Это бред»
2017.08.17 16:19
3
Гусев: «Да какая усталость «Зенита»?! Сезон только начался, о чем можно говорить?»
2017.08.17 09:54
8
Гусев назвал футбол «Утрехта» смелым и наглым
2017.08.17 07:07
1
Ролан Гусев предрекает сухую победу ЦСКА в игре против «Локомотива»
2017.07.21 17:18
8
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