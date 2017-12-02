Ролан Гусев: «На домашнем ЧМ Россия должна дойти до полуфинала»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев подчеркнул, что национальная команда обязана выходить из группы на домашнем чемпионате мира.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

– Нас не поймут, если из такой группы не выйдем. Никаких отговорок не может быть. Удачный жребий по очередности соперников, идем по восходящей, и третий матч проведем с Уругваем. Египет и Саудовскую Аравию просто обязаны обыгрывать.

– Оборона российской команды будет готова сдержать лучшего бомбардира английской Премьер-лиги?

– Одного Салаха впятером надо сдержать (улыбается). В «Ливерпуле» ему отдают Коутиньо, Фирмино и другие. В сборной Египта – партнеры другого уровня.

– До какой стадии реально добраться нашей сборной, учитывая состав остальных групп?

– Дома при переполненных трибунах до полуфинала надо доходить. Нужно наладить командные оборонительные действия, иначе будут проблемы. В играх с испанцами и аргентинцами наши неплохо себя показали. Соперники не выглядели непобедимыми. Не хотелось бы попасть на французов и немцев на ранних стадиях плей-офф, со всеми остальными нужно играть. Наши парни должны поверить в собственные силы.