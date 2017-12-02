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    • Ролан Гусев: «На домашнем ЧМ Россия должна дойти до полуфинала»

    Ролан Гусев: «На домашнем ЧМ Россия должна дойти до полуфинала»

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев подчеркнул, что национальная команда обязана выходить из группы на домашнем чемпионате мира.

    Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    – Нас не поймут, если из такой группы не выйдем. Никаких отговорок не может быть. Удачный жребий по очередности соперников, идем по восходящей, и третий матч проведем с Уругваем. Египет и Саудовскую Аравию просто обязаны обыгрывать.

    – Оборона российской команды будет готова сдержать лучшего бомбардира английской Премьер-лиги?

    – Одного Салаха впятером надо сдержать (улыбается). В «Ливерпуле» ему отдают Коутиньо, Фирмино и другие. В сборной Египта – партнеры другого уровня.

    – До какой стадии реально добраться нашей сборной, учитывая состав остальных групп?

    – Дома при переполненных трибунах до полуфинала надо доходить. Нужно наладить командные оборонительные действия, иначе будут проблемы. В играх с испанцами и аргентинцами наши неплохо себя показали. Соперники не выглядели непобедимыми. Не хотелось бы попасть на французов и немцев на ранних стадиях плей-офф, со всеми остальными нужно играть. Наши парни должны поверить в собственные силы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2017 10:50
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    Комментарии (9)
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    RedGreenHooligan
    1512201427
    попутно обыграв Португалию или испанию? да ну нафиг....
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    acer2003
    1512202039
    Да ну, Гусев финал,п то и Чемпионы )))!!!
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    shinnik
    1512202235
    шарики за Ролики закатились..
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    dyema
    1512202437
    Ваши ожидания - ваши проблемы)))
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    zico2205
    1512203659
    Вот снова- должны, должны....Да не в этом дело вообще....Сборная России , будем надеяться, покажет ту игру, по которой соскучились зрители....Во два последних контрольных матча :- безликая игра с Аргентиной и яркая игра с Испанией....Оба соперника - одни из фаворитов ЧМ, но сыграли то очень по-разному....И даже, пусть мы проиграем, но народ хочет, в первую очередь, увидеть страсть и бойцовские качества наших сборников...Да, в группе далеко не сильные сборные, но с ними нужно играть и показывать зрелищный футбол!!! Боюсь, вот этого как раз и не будет....Мы снова закроемся и будем ждать ошибок соперников....Конечно рад буду, если ошибусь...
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    Полная Канистра
    1512209465
    узнаю гуся другого не скажет БЕРЕГИ СЕБЯ
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    nemolod
    1512213552
    Сможет,при другом тренере,который соберет не просто сильных и находящихся в хорошей игровой форме ,но и опытных футболистов по спортивному принципу! А что в сборной сейчас? Оборона-дырявая,центр-мутный,нападение-так себе! Кто-то возразит типа с Испанией сражались,однако сначала 0-2,а потом испанцы как на тренировке,решили немного отдохнуть,а будь это одна восьмая сначала будет 0-4 при нынешней игре нашей сборной,а соперник отдыхать не станет!
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    ologreds
    1694991821
    numo527841
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