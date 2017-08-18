Гусев: «Эра «Барселоны» не закончится, пока не закончится эра Месси»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев, сейчас живущий в Испании, уверен, что эра «Барселоны» пока не идет не спад. По его словам, этого не случится до тех пор, пока в команде играет Лионель Месси.

– Вы упомянули Асенсио. Растет новая звездочка «Реала»?

– Видно, что игрок высокого уровня. Любой клуб заберет его хоть сегодня, отдав хорошие деньги «Реалу». Но ему будет тяжеловато конкурировать с Роналду. Зидан, скорее всего, будет выпускать его и Иско на замену, а основными видятся Криштиану, Бензема и Бейл.

– Асенсио забил потрясающий гол во втором матче. Но не показалось странной реакция вратаря в тот момент?

– Удар был сумасшедший. Я даже не мог подумать, что Асенсио решится пробить с такого расстояния. Но тер Штеген повел себя странно, да. Мог выпрыгнуть или хотя бы вытянуть руку, а он лишь пригнулся. Ошибка вратаря очевидна.

– «Барселоне» нужен вратарь понадежней?

– Тут, скорее, проблема больше в оборонительных действиях, чем в самом голкипере. У «Барселоны» идет крен в сторону атаки, им нужен надежный защитник. Видно, что Пике сейчас не в форме, а Маскерано уже не молод. «Барсе» требуется игрок наподобие Варана, который и в скорости не уступит, и в отборе преуспеет, и грамотно выберет позицию.

– Эра «Барселоны» заканчивается?

– Эра «Барсы» не закончится, пока не закончится эра Месси. Но ему в помощь нужно купить пару хороших футболистов. И мы снова увидим ту «Барселону», к которой привыкли. В мире давно доминируют «Реал» да «Барса», просто периодически меняются местами. А вот мадридцы сейчас настолько сбалансированы, что даже не могу представить, кто их может усилить.

– Если бы у вас была возможность заняться селекцией «Барселоны», кого вы купили бы?

– Сейчас много говорят о Коутиньо. Его в первую очередь приобрел бы. В центральную зону купил бы Верратти, надежный игрок. И Дибалу из «Ювентуса». Правда, его туринцы вряд ли отпустят.

– Вы смотрели класико в Испании? Как там отнеслись к поражению «Барсы»?

– Второй матч смотрел в России, а вот первый в Испании. Там, где я живу, все болеют за Мадрид. Вообще, большинство испанцев поддерживают «Реал». Каталонцы себя считают отдельной нацией, у них даже язык отличается. Поэтому за «Барсу» болеют только в самой Каталонии.